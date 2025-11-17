北市文山、南港區社宅 增3間非營利幼兒園

樟新水岸非營利幼兒園公共空間。（台北市教育局提供）

台北市教育局今宣布新增3間非營利幼兒園，分別是文山區樟新水岸社宅的「樟新水岸」、興隆社宅E區的「萃湖」，以及南港區經貿社宅的「經貿」非營利幼兒園，設有二歲專班及三至五歲班，正在招生中，報名事宜和剩餘名額可洽各園所。截至114學年度，包含非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，全市累計88間非營利教保服務機構。

樟新水岸非營利幼兒園位於樟新水岸社宅內，鄰近景美溪河堤、景美生活圈，設有「二歲專班」2班32個名額、「三至五歲班」2班48名額，委託財團法人台北市中華基督教青年會辦理，該會在台北市另承辦雙中非營利幼兒園、民生非營利幼兒園，目前尚有名額，可洽園所專線「02-2937-7045」詢問。

萃湖非營利幼兒園位於文山區興隆社宅E區內，設有「二歲專班」1班16個名額、「三至五歲班」4班96個名額，委託財團法人仁德醫護管理專科學校辦理，園內設有幼兒專用室內遊戲活動區，讓小朋友能在爬、走、跑、跳、拋、接、丟、投，發展手部協調與專注力，尚有名額，預約參觀可洽「02-2939-0558」。

經貿非營利幼兒園位於南港區經貿社宅內，設有「二歲專班」1班16個名額、「三至五歲班」3班72個名額，委託財團法人慈心兒童教育基金會辦理，藉由藝術活動、生活體驗與自然觀察，學習與自己、他人及世界建立連結，「二歲專班」已額滿；「三至五歲班」開放報名中，電洽「02-2782-2232」。

萃湖非營利幼兒園室內遊戲空間。（台北市教育局提供）

經貿非營利幼兒園內課程，融合四季的自然變化與台灣在地文化，讓孩子在熟悉的土地上，體驗生活的美與學習的喜悅。（台北市教育局提供）

