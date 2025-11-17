為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市績優公廁頒獎 表揚30個管理單位及其清潔人員

    2025/11/17 13:16 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今（17）日舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，除了表揚績優公廁單位與管理人員外，也與社會局合作，首創「親子友善廁所金質獎」，鼓勵親子使用需求的設計與管理。（記者蔡愷恆攝）

    台北市環保局今（17）日舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，除了表揚績優公廁單位與管理人員外，也與社會局合作，首創「親子友善廁所金質獎」，鼓勵親子使用需求的設計與管理。（記者蔡愷恆攝）

    台北市環保局今（17）日舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，除了表揚績優公廁單位與管理人員外，也與社會局合作，首創「親子友善廁所金質獎」，鼓勵親子使用需求的設計與管理。環保局長徐世勲表示，期望推廣優良如廁文化，也感謝清潔人員的辛苦與付出，同時鼓勵各單位設置親子友善廁所，讓每個人的需求都被照顧到。

    這次頒獎典禮表揚共30個績優公廁管理單位及其清潔人員，其中CITYLINK南港店、台北市立兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及台北流行音樂中心因連續二年獲金質等級，脫穎而出，成為今年標竿獎的得主。

    環保局今年也與社會局合作，全國首創設立「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院獲得殊榮。環保局與社會局鼓勵單位重視親子使用需求的設計與管理，盼藉此讓更多公廁管理單位關注育兒友善服務，實踐企業社會責任，營造更貼心便利的公共環境。

    此外，為促進台日公廁文化的交流，今年頒獎典禮與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝社長專題演講。山戶擁有「廁所診斷師一級」、「氣味判定師」、「給水設備施工主任技術者」等多項專業資格。他以「TTT計畫（The Tokyo Toilet）」的起心動念為主題，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發北市公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播