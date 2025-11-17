北市績優公廁頒獎 表揚30個管理單位及其清潔人員

台北市環保局今（17）日舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，除了表揚績優公廁單位與管理人員外，也與社會局合作，首創「親子友善廁所金質獎」，鼓勵親子使用需求的設計與管理。（記者蔡愷恆攝）

台北市環保局今（17）日舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，除了表揚績優公廁單位與管理人員外，也與社會局合作，首創「親子友善廁所金質獎」，鼓勵親子使用需求的設計與管理。環保局長徐世勲表示，期望推廣優良如廁文化，也感謝清潔人員的辛苦與付出，同時鼓勵各單位設置親子友善廁所，讓每個人的需求都被照顧到。

這次頒獎典禮表揚共30個績優公廁管理單位及其清潔人員，其中CITYLINK南港店、台北市立兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及台北流行音樂中心因連續二年獲金質等級，脫穎而出，成為今年標竿獎的得主。

環保局今年也與社會局合作，全國首創設立「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院獲得殊榮。環保局與社會局鼓勵單位重視親子使用需求的設計與管理，盼藉此讓更多公廁管理單位關注育兒友善服務，實踐企業社會責任，營造更貼心便利的公共環境。

此外，為促進台日公廁文化的交流，今年頒獎典禮與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝社長專題演講。山戶擁有「廁所診斷師一級」、「氣味判定師」、「給水設備施工主任技術者」等多項專業資格。他以「TTT計畫（The Tokyo Toilet）」的起心動念為主題，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發北市公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。

