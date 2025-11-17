為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？ 鎮長致歉允檢討改善

    2025/11/17 13:07 記者江志雄／宜蘭報導
    鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？鎮長李明哲今天致歉，並承諾檢討改善。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？鎮長李明哲今天致歉，並承諾檢討改善。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮獨居的78歲張黃婦人，11日晚間因鳳凰颱風住處淹水慘遭溺斃，事隔5天後蘇澳鎮公所才對外發布，引發質疑聲浪。鎮長李明哲今天（17日）向家屬致歉，並承諾針對鎮公所通報系統深入檢討。

    蘇澳鎮鳳凰颱風水災，估計有3200戶淹水，宜蘭縣災害應變中心未接獲死亡通報，不過，鎮公所16日下午發布訊息，直指住在蘇北里中原路的張黃婦人，12日被發現陳屍自宅1樓客廳，檢察官相驗後認定是溺斃，成為鳳凰颱風蘇澳首名罹難者。

    李明哲說，蘇澳水災發生後，張黃婦人住在外縣市子女，聯繫不上母親心急如焚，12日回家探視，打開家門目擊媽媽倒臥1樓客廳，趕緊打119，救護車到場時，確認明顯死亡沒有送醫，檢方13日相驗認定生前溺水死亡，14日當地里長詢問蘇澳鎮公所是否有死亡補助，鎮公所社會課有向縣府社會處查詢。

    李明哲表示，他得知張黃婦人因颱風淹水溺斃，16日下午趕到羅東壽園慰問，死者子女不能接受公所這麼晚才知道，他當場向家屬致歉，允諾找出原因儘速改善。

    李明哲認為，事發過程中，消防人員、警方、蘇澳鎮公所里幹事，都有收到相關訊息，為何未及時通報？顯示通報鏈出現問題，以致無法在第一時間協助家屬處理後事，鎮公所會找出問題癥結，避免類似情形再度發生。

    死者家屬接受媒體訪問時說，11日晚間家中水淹一層樓高，同步造成停電，母親原本待在2樓，可能為下樓察看淹水情形而發生不幸。事發後，外界質疑蘇澳公所延誤通報，家屬未多做回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播