鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？ 鎮長致歉允檢討改善

鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？鎮長李明哲今天致歉，並承諾檢討改善。（圖由蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮獨居的78歲張黃婦人，11日晚間因鳳凰颱風住處淹水慘遭溺斃，事隔5天後蘇澳鎮公所才對外發布，引發質疑聲浪。鎮長李明哲今天（17日）向家屬致歉，並承諾針對鎮公所通報系統深入檢討。

蘇澳鎮鳳凰颱風水災，估計有3200戶淹水，宜蘭縣災害應變中心未接獲死亡通報，不過，鎮公所16日下午發布訊息，直指住在蘇北里中原路的張黃婦人，12日被發現陳屍自宅1樓客廳，檢察官相驗後認定是溺斃，成為鳳凰颱風蘇澳首名罹難者。

請繼續往下閱讀...

李明哲說，蘇澳水災發生後，張黃婦人住在外縣市子女，聯繫不上母親心急如焚，12日回家探視，打開家門目擊媽媽倒臥1樓客廳，趕緊打119，救護車到場時，確認明顯死亡沒有送醫，檢方13日相驗認定生前溺水死亡，14日當地里長詢問蘇澳鎮公所是否有死亡補助，鎮公所社會課有向縣府社會處查詢。

李明哲表示，他得知張黃婦人因颱風淹水溺斃，16日下午趕到羅東壽園慰問，死者子女不能接受公所這麼晚才知道，他當場向家屬致歉，允諾找出原因儘速改善。

李明哲認為，事發過程中，消防人員、警方、蘇澳鎮公所里幹事，都有收到相關訊息，為何未及時通報？顯示通報鏈出現問題，以致無法在第一時間協助家屬處理後事，鎮公所會找出問題癥結，避免類似情形再度發生。

死者家屬接受媒體訪問時說，11日晚間家中水淹一層樓高，同步造成停電，母親原本待在2樓，可能為下樓察看淹水情形而發生不幸。事發後，外界質疑蘇澳公所延誤通報，家屬未多做回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法