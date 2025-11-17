雄警辦保齡球賽 讓少年們展現高度抗壓性與自信

雄舉辦「漾青春保齡球賽」激發青少年自信與團隊力。（警方提供）

高市少年警察隊與少輔會為培養青少年良好休閒與運動習慣，強化自我保護意識與法治素養，昨於前鎮區滾吧 LET'S ROLL保齡球館舉辦「雄漾青春-保齡球PK賽」，透過團體積分賽讓少年們在比賽中，展現高度抗壓性與自信。

少年們賽後表示：「很紓壓」、「越打越上手，滿滿的成就感！」不少人是第一次打保齡球，感覺新奇、真好玩，他們一開始與隊友們並不熟，比賽過程中會慢慢討論，還會互相提醒，氣氛十分熱鬧。

「雄漾青春-保齡球PK賽」共計4組隊伍參賽，每隊5人採團體積分淘汰賽，各參賽隊伍與選手，在場上紛紛展現實力與絕佳默契爭取高分，不僅玩得投入，並互相為隊友加油打氣，當擊出全倒時，更是擊掌歡呼氣氛熱絡。

少輔會還邀請經驗豐富的保齡球教練帶領，透過場地及裝備注意事項介紹、實際操作、友誼比賽等方式，讓少年在安全環境中體驗打保齡球的樂趣與團隊合作的重要性，進一步建立自信與責任感。

高市少年警察隊也透過有獎徵答，結合法令宣導，針對新型態詐騙手法、防制毒品誘惑及如何自我保護等進行宣講，幫助少年了解如何辨識網路陷阱與常見詐騙套路等新資訊。

高雄少輔會辦「雄漾青春-保齡球PK賽」，少年隊也提升青少年識詐能力。（警方提供）

