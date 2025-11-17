為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雄警辦保齡球賽 讓少年們展現高度抗壓性與自信

    2025/11/17 12:58 記者黃良傑／高雄報導
    雄舉辦「漾青春保齡球賽」激發青少年自信與團隊力。（警方提供）

    雄舉辦「漾青春保齡球賽」激發青少年自信與團隊力。（警方提供）

    高市少年警察隊與少輔會為培養青少年良好休閒與運動習慣，強化自我保護意識與法治素養，昨於前鎮區滾吧 LET'S ROLL保齡球館舉辦「雄漾青春-保齡球PK賽」，透過團體積分賽讓少年們在比賽中，展現高度抗壓性與自信。

    少年們賽後表示：「很紓壓」、「越打越上手，滿滿的成就感！」不少人是第一次打保齡球，感覺新奇、真好玩，他們一開始與隊友們並不熟，比賽過程中會慢慢討論，還會互相提醒，氣氛十分熱鬧。

    「雄漾青春-保齡球PK賽」共計4組隊伍參賽，每隊5人採團體積分淘汰賽，各參賽隊伍與選手，在場上紛紛展現實力與絕佳默契爭取高分，不僅玩得投入，並互相為隊友加油打氣，當擊出全倒時，更是擊掌歡呼氣氛熱絡。

    少輔會還邀請經驗豐富的保齡球教練帶領，透過場地及裝備注意事項介紹、實際操作、友誼比賽等方式，讓少年在安全環境中體驗打保齡球的樂趣與團隊合作的重要性，進一步建立自信與責任感。

    高市少年警察隊也透過有獎徵答，結合法令宣導，針對新型態詐騙手法、防制毒品誘惑及如何自我保護等進行宣講，幫助少年了解如何辨識網路陷阱與常見詐騙套路等新資訊。

    高雄少輔會辦「雄漾青春-保齡球PK賽」，少年隊也提升青少年識詐能力。（警方提供）

    高雄少輔會辦「雄漾青春-保齡球PK賽」，少年隊也提升青少年識詐能力。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播