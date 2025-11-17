陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問

陳耀昌去年與福瑞生醫合作，投入外泌體相關產品發展。左為福瑞生醫董事長暨執行長許淑幸。（資料照）

血液腫瘤科權威陳耀昌早年投入血癌治療，晚年更將目光轉向再生醫療領域，親自踏入產業界，今日病逝於台大醫院。衛福部長石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院的老師，也是最重要的指導者、「再生醫療法」的首席顧問，晚年因為不希望高科技只有富人能使用，更放棄象牙塔內的光環，毅然踏入產業界。石崇良眼眶泛淚、語帶哽咽，「（陳耀昌辭世）這是很可惜的，我沒辦法再諮詢他了。」

陳耀昌生前行醫逾50載，不只堅持在第一線看診，也創作小說、擔任公司顧問。他去年接受自由時報專訪時，正與福瑞生醫合作，投入外泌體相關產品發展，並談及「醫師企業家」的理想，認為未來醫師不只要做科學家，還要走向產業界，也期許同樣在挑戰醫師企業家身份的創業者們，要想著怎麼幫忙政府，而不要想著怎麼靠著政府活下去。

然而，陳耀昌於今日上午病逝。石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院就學時、學習血液腫瘤科的老師，而他在台大醫院進行住院醫師內科訓練時，陳耀昌也非常愛護他。

石崇良指出，後來進入政府機關，他在擬定再生醫療相關的特管辦法條文，希望讓細胞治療在台灣臨床使用時，陳耀昌也是他最重要的指導者，「再生醫療法」立法過程中，更是首席顧問。

此外，石崇良表示，陳耀昌是台灣首位完成骨髓移植的醫師，更指導越南完成第一例骨髓移植手術，對於學術有很大的貢獻，在學術、臨床都是頂尖的。

石崇良說，陳耀昌晚年也發現，再生醫療不能只靠學術研究，還需要產業結合，才能讓民眾普及使用，陳也不希望高科技的東西只能夠讓富人使用，因此毅然踏入產業界。

「產業是很困難的路，那是非常困難的路」，石崇良哽咽表示，陳耀昌為了台灣的再生醫療發展，願意自己跳下來開闢前路，放棄象牙塔內的光環，面對產業界募資的困難，以及設法讓每個人都能接受自己理想的艱辛，「我真的很惋惜」、「這是很可惜的，我沒辦法再諮詢他了。」

陳耀昌生前期許同樣在挑戰醫師企業家身份的創業者們，要想著怎麼幫忙政府，而不要想著怎麼靠著政府活下去。（資料照）

