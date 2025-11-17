為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化芬普尼雞蛋外流台中35下游店家 中市衛生局公布名單

    2025/11/17 13:31 記者黃旭磊／台中報導
    台中市衛生局長曾梓展（左）當眾念出35家業者名單。（記者黃旭磊攝）

    彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法移動管制、禁止出貨，台中市食品藥物安全處10日竟在「龍忠蛋行」驗到來自文雅畜牧場雞蛋，對此，民進黨台中市議員陳俞融、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜及蕭隆澤，要求衛生局長曾梓展公布35家下游名單，陳俞融要求10分鐘後要有答案，曾梓展在議場當眾念出35家業者名單，並公布在台中市重大食安議題專區

    台中市公布35家下游名單，包括梧棲區鴨檳榔、梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、富麗早餐、拉亞漢堡、來來燒臘、半月燒早餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵店、蘇小姐（原料）、明仁二代目章魚燒梧棲店、熟麵客食堂，大肚區1997雞蛋糕、追分小吃、路口控肉飯，龍井區龍津珠早餐（田中溝店）、古早味早餐店（阿美早點）、榮珍食品行、工業路琴、沐軒烘培坊等35家。

    陳俞融質詢表示，11月7日彰化通知各縣市下架毒蛋，竟然在9日讓200籃、4000台斤毒蛋進貨，接著10日由台中市衛生局稽查發現超標5倍毒蛋，共38籃、760台斤毒蛋早賣出，恐怕早就被市民吃下肚，她自己週日去買蛋餅吃早餐，向店家說只要餅、不要蛋，店家還說不行「一定要有蛋。」

    陳俞融要求市府應主動公布毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋，台中市長盧秀燕答詢說，應該要公布（35家蛋行店家），裁示由衛生局對外公布「35家受芬普尼污染雞蛋影響之店家名單」。

    曾梓展在10多分鐘後將名單傳給議員，並當眾念出名單店家，其中包括大肚、梧棲、沙鹿及龍井等多區店家。曾梓展表示，雞蛋預防性下架後，發現流到台中就應該提前公布名單讓市民安心，而名單今天公布在台中市重大食安議題專區（https://www.taichung.gov.tw/1630364/1630369/1979917/）。

    民進黨台中市議員陳俞融等人強烈質詢，市府應公布35家蛋行店家。（記者黃旭磊攝）

