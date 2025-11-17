為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義市長為「披薩店羞辱台客」出面滅火 胡采蘋：台灣國際地位是不是太高

    2025/11/17 13:17 即時新聞／綜合報導
    針對當地披薩店老闆帕齊尼（左）惹出的風波，蒙特卡丁尼市長德羅索（右）出面滅火。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo、Claudio Del Rosso/IG）

    針對當地披薩店老闆帕齊尼（左）惹出的風波，蒙特卡丁尼市長德羅索（右）出面滅火。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo、Claudio Del Rosso/IG）

    義大利中部托斯卡尼「瘋子披薩店」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前因不滿16名台灣旅客僅點5份披薩、3杯啤酒，怒拍影片公開羞辱，引發跨國爭議後，蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）親自出面滅火，將邀台灣駐義外交官會面溝通。對此，財經網美胡采蘋忍不住驚呼，「台灣國際地位是不是有點太高，市長都出來了！」

    根據義大利國家報（La Nazione）報導，蒙特卡丁尼市長德羅索表示，披薩店老闆確實犯下嚴重錯誤，目前正以多種方式表達歉意。他代表市府向外界強調，蒙特卡丁尼市一向熱情好客，不會因個別事件影響城市形象，下週更將邀請涉及國家的外交代表共同會晤，以妥善處理此事。

    胡采蘋昨（16）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文調侃，義大利披薩店事件發生地的蒙特卡丁尼市長都出面，說老闆嚴重錯誤，要找台灣駐義大利的外交官來化解，看起來是要帶老闆出來洗門風的感覺，並直呼「現在台灣國際地位是不是稍微有點太高了」。

    胡采蘋笑稱，目前整個事件已經往「親戚麥計較」的劇情發展，讓她想起自己到義大利旅遊時，覺得當地人個性其實和台灣人滿像，很容易把外地人當鄉親。

    她也藉機分享，蒙特卡丁尼市位於托斯卡納省，當地不少山城都超美，包括西恩納（Siena）、聖吉米尼亞諾（St. Gimignano）及科爾托納（Cortona）。當地的橄欖油與牛肝菌野菇麵更讓她都念念不忘，「我感覺我們克羅埃西亞團真的應該要出發義大利了。」

