創造三贏效益！中和「德穗安居」社宅動土 日照中心一次到位

國家住都中心今（17）日在中和舉行「德穗安居」社會住宅與板橋監理站統包工程動土典禮，中央斥資逾30億元推動公地活化，副總統蕭美琴到場見證。此案為新北第24處社宅、並與監理站合建，可提供339戶，地上1層規劃1所日照中心、5戶店鋪，地下3層共規劃664汽機車位，預計2029年完工。

今日動土典禮由副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、立法委員張智倫及蘇巧慧、國家住都中心董事長花敬群、新北市副市長陳純敬等人共同出席，祈祝工程順利。花敬群說明，「德穗安居」位於中和區德光路上，座落於「板橋車站商圈」，周邊生活機能完善。基地原為公路總局公路人員訓練所教練場，經交通部、國產署等單位協調整合後，將啟動社宅與監理站合建工程。

花敬群指出，社宅規模為1幢2棟地上14層，共規劃204戶套房、110戶二房、25戶三房及1所日間照顧中心；地下3層則提供247汽車位、417機車位。建築外觀以淺灰為主色，搭配亮黃色與棕色線條，呈現輕盈、現代的設計語彙；基地四面退縮設置綠蔭步道，強化街景與社區開放性。

花敬群表示，目前住都中心已在中和推動5處共1582戶社宅，其中位於捷運環狀線景平站旁的「保二安居」為警消專案社宅，9月已完成招租申請，將於11月19日辦理抽籤，最快明年1月起入住。除此次動土的「德穗安居」外，興建中的還有「莒光安居」296戶、「連城安居」370戶；基地南側的「德光安居」260戶則預計明年動土。

蕭美琴指出，很高興回到自己熟悉的中永和生活圈，與地方共同見證「德穗安居」動土。中和年輕家庭對高品質、可安心居住的需求殷切，中央與地方齊力推動社會住宅政策，「德穗安居」作為旗艦計畫之一，不僅讓人驚艷，更是許多年輕人實現人生第一個安居夢想的重要起點。

蕭美琴強調，從前總統蔡英文到總統賴清德推動的百萬住宅支持方案，都是全國共同努力的成果，讓都會區、偏鄉與離島的青年都能看見居住希望。此次社宅帶來「三贏」效益，包含青年找到理想住所、原地主獲得更好的辦公與服務空間、社區也迎來更多年輕活力與托育和長照等公共服務。

副總統蕭美琴出（右2）席中和「德穗安居」社宅動土儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市中和區德穗安居社宅可提供339戶，地上一層規劃1所日照中心、5戶店鋪，地下三層共規劃664汽機車位，預計2029年完工；圖為完工模擬圖。（圖由國家住都中心提供）

