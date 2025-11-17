台南科學城推動中 社宅「沙崙安居」動土備受看好

緊鄰科學城的「沙崙安居」社會住宅，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

台南高鐵特定區周邊的智慧綠能科學城全力推動中，尤其台積電的1.2奈米先進製程也可能在附近設廠，發展願景可期，政府也在當地興建社會住宅，「沙崙安居」今天熱鬧動土，被譽為「未來性最佳」，備受各界關注。

緊鄰科學城的歸仁區沙崙安居社宅，將興建2棟地上14層、地下3層的大樓，規劃1~3房，共有580戶，工程經費總計32.55億元。

請繼續往下閱讀...

沙崙安居由國家住宅及都市更新中心主辦，委託國土署南區分署辦理履約管理，為民眾努力打造友善的家園環境，預計2029年中完工，今天的動土典禮，各界踴躍參與，場面熱烈。

地面層將採開放性空間，有社會福利設施以及店鋪等，為提升機能服務，也規劃戶外休憩區，提供社宅住戶、附近民眾使用，打造全齡友善居住環境，也成為大家的「好厝邊」。

沙崙安居基地位於歸仁區高發三路、歸仁三路與北園街、能源街交教會處，南北側都有預定公園，鄰近雙鐵的車站、台86線交流道，地理位置相當好。

另外，當地還有會展中心、三井OUTLET，以及沙崙K12雙語學校，交通、教育、休閒等機能完善。

加上附近又有南科四期用地，是台灣智慧綠能、半導體的重要發展基地，沙崙安居被認為未來性最好的社宅，造福有需要的鄉親。

國土管理署表示，完工後，不僅社區周圍提供綠地空間，搭配街角廣場、景觀綠帶，1樓設置日間照護、社福中心，還有社區集會空間、店鋪等，地下則規劃停車場。

國土管理署強調，將導入綠建築鑽石級標章、智慧建築合格級標章，以及耐震標章等，智慧控管減低社區災害，並提升居住品質，打造安全、舒適的社區環境。

「沙崙安居」社宅動土前，各界貴賓先上香祭拜，祈求工程平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

「沙崙安居」社宅的完工示意圖。（記者吳俊鋒翻攝）

「沙崙安居」社宅的基地，緊鄰科學城，未來發展性相當好。（記者吳俊鋒攝）

