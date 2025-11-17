為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    走讀牛山水雲 東山老照片展11/22登場

    2025/11/17 12:37 記者王涵平／台南報導
    東山老照片電子書出版活動將在水雲分校登場，展出牛山吊橋等老照片。（東山區公所提供）

    東山老照片電子書出版活動將在水雲分校登場，展出牛山吊橋等老照片。（東山區公所提供）

    打造東山文化品牌，走讀牛山水雲、老照片電子書出版活動將於11月22日在水雲分校登場，當天有食農教育、小農市集，邀請各地民眾前來東山感受山城歲月與人文風景。

    「2025牛一下，沁水雲暨珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」活動將於吉貝耍國小水雲分校舉行，東山區長張政郎表示，位於水雲里的「牛山」，因山勢如伏臥老牛而得名，牛首低垂面向聚落，象徵勤耕與守護；「水雲」之名則取自山色雲霧縹緲、山水相映的詩意景緻。走進水雲牛山，層層山巒間藏著老屋、古厝與農作地景，宛如一幅風景畫。

    走讀導覽從水雲國小啟程，帶領民眾穿梭於山城小徑與聚落之間，沿途參訪牛肉崎警察官吏派出所的歷史建築、昔日的交通記憶及生活軌跡，以及龍眼烘焙窯產業等，食農教育邀請東山在地咖啡職人現場分享咖啡的種植與烘焙故事，解說不同烘焙程度的風味特色與沖煮技巧。

    老照片電子書出版發表回顧展收錄東山影像資料，內容涵蓋白河大地震的東山記憶、多神信仰東山宗教禮俗、十果故鄉東山農產故事、東山人文生活珍貴記憶、牛山油礦記憶中的山城與特別收錄等6大面向。現場也展出部分實體老照片，另有小農市集及趣味遊戲互動，讓民眾感受東山的濃厚人情與文化底蘊。

    打造東山文化品牌，走讀牛山水雲、老照片電子書出版活動將於11月22日在水雲分校登場。（東山區公所提供）

    打造東山文化品牌，走讀牛山水雲、老照片電子書出版活動將於11月22日在水雲分校登場。（東山區公所提供）

