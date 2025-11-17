台鐵高雄綠之丘「新」字牌悄悄現蹤 民眾讚：好看太多

高雄綠之丘新字牌近期悄悄現身。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站天棚「高雄綠之丘」去年12月啟用時，招牌跟字型被外界嫌太醜，鐵道局因此先撤下!有民眾注意到天棚上最近出現「新」字牌，稱讚比原來好看太多，鐵道局南部工程分局證實11月間剛裝好，兼顧安全與美觀等考量，希望大家能喜歡。

高雄車站地下廣場及雲朵天棚去年12月底啟用，其中備受關注的雲朵天棚經網路票選命名為「高雄綠之丘」，五字招牌第一時間裝設在天棚上正中央小山丘（生命之源），卻引發不少網友、民眾質疑招牌設計跟字型都太醜。

高市議員張博洋指出，車站、天棚都很美，但這五字擺設跟設計實在不好說，市議員白喬茵也當時也覺得高雄綠之丘字體設計真的「很毋湯」；網友更犀利留言「5個字毀了過去10年努力」、「可以拆掉嗎，寧缺勿濫」、「醜爆的招牌」。

鐵道局南部工程分局則說明，引發討論的招牌是臨時性，後續會有正式地標設置，隨即將被嫌醜的字牌先取下。

有民眾注意到，天棚上近期出現高雄綠之丘的新字牌，字體不算大、但被設置在天棚面南的中央，認為比前面的舊字牌好看太多。

鐵道局證實，新字牌是在10日裝上，字體大小、顏色、位置的取捨，是收集地方許多意見後，綜合考量安全、美觀、視野、辨識度等諸多因素，最終決定以此型態現身。

高雄綠之丘新字牌考量安全、美觀、辨識度的諸多因素。（記者王榮祥攝）

被嫌好醜的高雄綠之丘舊字牌。（資料照、記者王榮祥攝）

