為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    質疑是毒品滲透工具 國教盟青年部呼籲全面禁止加味加熱菸

    2025/11/17 11:54 記者林曉雲／台北報導
    國教行動聯盟青年部今（17）日召開記者會指出，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具。（圖由國教盟提供）

    國教行動聯盟青年部今（17）日召開記者會指出，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具。（圖由國教盟提供）

    國教行動聯盟青年部今（17）日召開記者會指出，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具，但學校與少年機構普遍缺乏針對加熱菸與電子煙的辨識與應對訓練，學校第一線人員至今未曾接受過「新型菸品辨識與應對」正式訓練，相關教材與指引也尚未由教育局或衛生局提供。

    國教盟青年部呼籲 全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品、補強師資訓練與宣導、加速通過菸害防制法修法草案、建立跨部會協作與資訊分級共享機制 、強化心理支持系統預防藥物濫用。

    國教盟青年部今年初公布「2025年台灣青少年最關心的10大議題」調查結果，蒐集全台8743份有效問卷（國小44.4%、國中35.2%、高中20.3%），問卷統計結果「政府加強菸品與藥物使用警告，減少我受到菸品與藥物濫用的傷害」高居第2名，反映青少年對電子煙、加熱菸與藥物濫用的焦慮與無力感。

    國教盟青年部執行長李雨函表示，青年部深入調查發現，新興菸品氾濫校園，WHO估計全球逾1億人使用電子煙，其中13至15歲青少年逾1500萬人，加味與玩具化設計成為青少年入門主因，7成使用者表示若無這些口味會考慮不再使用，台灣菸害防制法雖禁止電子煙，但近期卻開放14款加熱菸彈與4款加熱裝置，其中多款為加味產品，潛藏與電子煙相同的風險。

    國教盟青年部媒體行銷長楊于萱（輔仁大學公衛系大三學生）指出，新興菸品的氾濫不僅是菸害，更是健康不平等的體現，缺乏心理支持與健康資源的青少年，最容易受到菸商行銷與同儕壓力影響，政府應主動塑造健康促進環境，減少販售點、監管線上廣告、推動心理健康教育，讓不吸菸成為自然、時尚的選擇。

    師大成癮防制研究中心主任、中華心理衛生協會副理事長李思賢呼籲，面對物質成癮的傷害，應以人為本，將促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制。

    EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，藥物濫用防治不能只強調法律責任，應了解學生真正需要的是被理解、被接住，有安全的環境說出困難，呼籲建立「藥物風險友善求助管道」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播