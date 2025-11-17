為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿里山林鐵展現山林之美 入選Lonely Planet世界經典鐵道

    2025/11/17 11:57 記者林宜樟／嘉義報導
    阿里山林鐵獲國際知名旅遊出版社Lonely Planet選為世界經典鐵道。（圖由林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵獲國際知名旅遊出版社Lonely Planet選為世界經典鐵道。（圖由林鐵及文資處提供）

    國際知名旅遊出版社Lonely Planet2025年推出《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性的鐵道路線，阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway）入選成為亞洲篇章焦點；阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet全球經典鐵道選集，代表自然景觀與文化價值受到國際肯定，將持續以文化推廣與鐵道保存並行，讓更多世界旅人認識台灣山林之美，體驗阿里山鐵道經典魅力。

    林鐵及文資處表示，書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以篇幅完整4頁專文介紹百年森林鐵道的歷史與魅力，作者以第一人稱之旅行敘事角度，描繪從嘉義出發的小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山。

    文章形容，阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，展現早期工程技術的巧思，象徵人與山林共生的智慧，作者回顧多年造訪阿里山的記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人的故事。

    文章提及，阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於2024年重新通車，象徵台灣山岳鐵道的重生與再出發；Lonely Planet評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化的經典鐵道。

    阿里山林鐵展現台灣山林之美。（圖由林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵展現台灣山林之美。（圖由林鐵及文資處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播