基隆人从众牛排紅茶腸桿菌科超標 台東六扇門基改資訊標示不符規定

食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」。（圖為食藥署提供）

網路美食外送平台APP普及，國人訂餐日益頻繁，食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」，其中包括多家知名業者檢出違規。基隆市人从众牛排的紅茶檢出腸桿菌科超標，遭裁處3萬元，台東縣六扇門則因玉米筍基因改造資訊標示不符，遭開罰4萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署與地方衛生局分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。

美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定；美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。

美食外送平台合作之餐飲業者及雲端廚房業者方面，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，違規店家經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格，查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新台幣9萬元。

此外，劉芳銘說，這次抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準，以及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，其中「基隆市人从众牛排」的紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗再檢出腸桿菌科850 CFU/mL，均超過限量標準10 CFU/mL，因此依規定裁處3萬元。

另基隆市的川崎拉麵因豬肉原料原產地標示不實，依法裁處2萬元；早安美芝城-台南西門概念店未依規定投保產品責任險，遭開罰3萬元；台東縣六扇門時尚湯鍋的玉米筍基因改造資訊標示不符，依規定裁處4萬元。

