    首頁 > 生活

    金鐘影帝、金曲才子、六龜女兒助陣，高雄跨年卡司加碼

    2025/11/17 11:24 記者王榮祥／高雄報導
    小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量（圖:年代提供）

    小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量（圖:年代提供）

    高雄市政府宣布，2026雄嗨趴高雄夢時代跨年晚會卡司加碼，包括金鐘影帝鳳小岳領軍新團「鳳小岳&壓克力柿子」，以及首度參與高雄跨年的金曲饒舌才子熊仔及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派歌手將用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

    市長陳其邁表示，高雄是一座用音樂敘事的城市，今年高雄跨年特別邀請3組金鐘、金曲級卡司，以跨語言、跨曲風為高雄說故事，他邀請全台粉絲到夢時代跨年現場，感受高雄的能量，為新的一年蓄滿前進的動力。

    在第60屆金鐘獎迷你劇集封帝的鳳小岳，以演員身分走入大眾視野，曾主演電影艋舺等經典作品，深受觀眾喜愛，今年實現樂團夢，正式組成新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來全新音樂樣貌，他透露將在2026雄嗨趴帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。

    饒舌才子熊仔以獨樹一格的詞曲風格與爆發力十足的舞臺魅力著稱，以作品買榜掀起嘻哈浪潮，在YouTube創下3千萬觀看次數，成為大勢夯曲，更在金曲獎奪下「最佳作詞人獎」，實力無庸置疑。

    以溫柔嗓音擄獲人心的金曲客語歌手邱淑蟬是高雄六龜人，以音符連結土地與情感，曲風清新細膩，旋律中蘊含深厚的生命故事，就算是不懂客語的聽眾也能輕易跟著哼唱、感受其中溫度。

    熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞臺。（圖:年代提供）

    熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞臺。（圖:年代提供）

    出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（圖:年代提供）

    出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（圖:年代提供）

