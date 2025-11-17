看演唱會視線遮蔽 消基會籲「圖示揭露」列定型化契約

民眾反應花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為2NE1今年2月演唱會。（圖由消基會提供）

台灣演唱會市場蓬勃發展，消費者文教基金會今年接獲5起「演唱會座位視線不良」申訴案件，呼籲文化部跨部會研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並檢討「藝文表演票券定型化契約」，增列「視線揭露與補償」條款；售票平台與主辦單位自律建立「視線保障機制」，落實資訊揭露與現場補償。

消基會秘書長陳雅萍表示，今年接獲民眾投訴，2月看韓國團體2ne1台灣場演唱會，主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但工作人員表示滿場無其他座位可換；也有民眾反映，表演時道具下降遮擋主螢幕。9月「潮台北Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋KOREA GIRL’S POWER」演出，民眾反映視線被音響等設備嚴重遮擋，只看得到螢幕上藝人「半顆頭」。

「消費者不只看演唱會，也在看運氣。」消基會董事長鄧惟中表示，眾多天團、大咖來台開唱，主辦單位也釋出視線不良座位。然而，票券競爭激烈，消費者下單沒時間選擇，視線遮蔽樣態也多元，主辦單位應明確揭露遮擋面積及角度範圍。陳雅萍指出，主辦單位即便事先告知特定座位視線「會受部分遮蔽」，但部分遮蔽是多少？視線範圍究竟多大？民眾現場才知道。

監察人陳智義說明，文化部「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，應將「視線遮蔽」列為強制揭露的應記載項目，否則無法體現消保費第四條資訊揭露義務、第十一條平等互惠精神，讓消費者做正確選擇。

消基會建議，遮蔽資訊揭露方面，主辦單位應事前以彩色座位圖標明遮蔽區域比例，例如如20%、50%；若舞台設計變動，應於演出前一定時間前公告且給消費者充分時間行使權益，並賦予消費者退票或退款的選擇權；應以文字、圖像並列方式揭露，禁止模糊敘述。

消基會也建議文化部與地方政府協調主辦單位，於大型演唱會設置「視線確認櫃檯」，由工作人員及第三方如公證人，共同判定視線遮蔽情形，並提供補救方案：若場內尚有空位，協助調整座位；若無空位，應提供票價部分退還、升等折價券或次場補償票；補償辦法應於售票前公告，避免臨時認定爭議。

消基會也呼籲文化部，應進一步透過跨部會協調，包含消保處、公平會，研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並建立「舞台設計異動及視線遮蔽揭露標準」，保障消費者權益。

民眾反應花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為9月KOREA GIRL’S POWER演唱會。（圖由消基會提供）

