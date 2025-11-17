為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園南門市場燒毀區域開拆 將採「原地復原」方式重建

    2025/11/17 11:19 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園區南門市場11月5日遭受祝融，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府17日進場執行拆除工程。（經發局提供）

    桃園市桃園區南門市場11月5日遭受祝融，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府經發局、建築管理處今（17）日進場執行拆除工程，經發局表示，拆除工作完成後將採「原地復原」方式重建，重建工程預計12月底到明年1月初完成，停業期間透過補助方式補貼攤商，每攤補助3萬元。

    經發局說明，市府今天起進場執行南門市場燒毀區域拆除工作，整個期程估計需要2到3週的時間，預計12月6日進行重建工程，將採「原地復原」的方式，原來攤商在哪邊做生意，就直接在原地回復，重建工程預計12月底到明年1月初完成，考量中繼市場覓地不易，重建期間請攤商暫時停業，並依桃園市政府天然災害救災經費處理及查報作業要點，專案核准補貼攤商，每攤補助3萬元，估計符合資格的約有43攤，但仍需視拆除工程會影響的攤商數來決定。

    經發局表示，為維護拆除期間施工安全，包含桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域將進行交通封閉管制，汽、機車均禁止通行與停放，也提醒民眾與攤商勿進入施工區域。

    桃園區南門市場11月5日遭受祝融，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府17日進場執行拆除工程。（經發局提供）

