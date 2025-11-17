為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「桃園好農」續拓通路 超商設專區賣農會好物

    2025/11/17 11:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」持續拓展通路版圖，除官方行銷導購網，也搶進國道通路新東陽關西服務區及桃園機場第1航廈設立專區，桃市府農業局表示，11月起多項「桃園好農」優質農特產品將進駐OK便利超商，不僅擴大桃園農友的銷售管道，民眾也能更便利地購買桃園好農商品。

    農業局長陳冠義表示，「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區，成功上架在地農會優質農特產品，透過更便民的門市銷售管道，讓消費者可以方便選購，協助農友增加營收，同時提升桃園好農品牌知名度及品牌好物能見度，包括觀音區農會經典商品米花脆菓、平鎮區農會秈米棒、使用桃園3號新香糙米製成的新屋區農會新香糙米花生角，以及入選2025桃金獎的鼎好創意工廠，使用桃園黑毛豬製作的魚豬筷子肉乾（蜜汁口味）等，都能在OK超商桃園好農專區選購。

    農業局表示，「桃園好農」行銷導購網近期加碼推出年末優惠活動，即日起至12月20日，前50筆訂單可享免運，下單再抽iPhone17、iPad、AirPods等3C產品，更多優惠資訊請上「桃園好農」導購行銷網查詢。

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

    「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區。（農業局提供）

