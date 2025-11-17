彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 盧秀燕允公布35家蛋行店家

民進黨台中市議員陳俞融等人強烈質詢，市府應公布35家蛋行店家。（記者黃旭磊攝）

彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，台中市食品藥物安全處擴大抽驗，10日再前往4家業者稽查，查出龍忠蛋品行曾向文雅畜牧場進200籃蛋，目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，對此，台中市長盧秀燕上午在議會，面對民進黨台中市議員陳俞融等人強烈質詢，當場承諾「應該要公布」35家蛋行店家。

陳俞融質詢稱，11月9日還有200盒毒蛋，彰化毒蛋都流到台中來了，市民都吃下去肚了，她週日去買蛋餅吃早餐，「說只要有餅、不要蛋」，店家說不行一定要有蛋，市民要知道35家毒蛋在哪裡，毒蛋全部在台中，未及時通報違法，要求政風處徹查衛生局疏失。

盧秀燕答詢說，應該要公布（35家蛋行店家），台中市食品藥物安全處擔心不下架，7日去稽查沒想到店家（龍忠蛋品行），10日又進了一批，食安處主動通報彰化縣及檢方釐清第二批為何可出貨，與中央及彰化縣府、檢方釐清流向。

