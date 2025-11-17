為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    員工控遷廠損害權益 瓦城集團：依法提供必要協助與配套

    2025/11/17 10:53 記者賴筱桐／新北報導
    瓦城泰統集團員工不滿公司遷廠損害權益，今天赴新北市政府陳情。（記者賴筱桐攝）

    知名餐飲品牌瓦城泰統集團的工廠將從新北市中和區遷至桃園市中壢區，部分員工認為嚴重損害勞動權益，且不滿公司的處理方式，今天赴新北市政府陳情。瓦城集團表示，已依照相關法令及公司既定程序，提供員工必要的協助與配套，將配合同仁需求持續溝通。

    瓦城泰統集團今天發布聲明稿指出，自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均對外公開，自今年8月起，公司進入實際遷廠準備階段，透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次向同仁說明遷廠規劃、時程與協助措施，包括交通安排、調動補助、彈性工作方式及個別協助等，協助同仁評估最適合的工作與生活安排。

    瓦城集團表示，公司重視每一位同仁的權益，並已依照相關法令及公司既定程序，提供必要的協助與配套。目前部分個案已依程序進入勞資協調，公司將全力配合同仁需求與主管機關指導，持續保持開放的溝通管道。

    瓦城集團說明，本次遷廠為因應集團營運規模成長進行的作業，相關程序均依法辦理，若同仁對後續安排仍有任何疑問或需要協助，公司將持續提供支持，與同仁共同尋求最適合的方案。此外，公司對於因遷廠而決定離職的同仁深感不捨，對於員工的長期貢獻深表感激，也體諒其個人與家庭考量，尊重員工決定。

    對於遷廠引發爭議，瓦城集團表示，已依照相關法令及公司既定程序，提供員工必要的協助與配套。（圖擷取自瓦城集團官網）

