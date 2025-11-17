為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部估年底修法增設「兒家署」 石崇良：將整合4大業務

    2025/11/17 10:43 記者林志怡／台北報導
    石崇良說，兒家署將整合福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務。（記者林志怡攝）

    石崇良說，兒家署將整合福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務。（記者林志怡攝）

    台灣持續面臨少子化威脅與兒科專業醫療人力流失等問題，賴清德總統昨日宣布，衛福部將成立專門照顧兒童的「兒少及家庭支持署（兒家署）」。衛福部長石崇良指出，衛福部預計在今年年底前提出組織法修法草案，進行組織改造，其中兒家署將整合福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務。

    賴清德總統昨日指出，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基多次拜訪他，希望成立專門照顧兒童健康的部門，他也完全贊同呂鴻基的觀點，因此未來衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒童身心健康發展的專責單位。

    石崇良表示，過去兒童相關福利、保護服務、健康醫療業務分散在不同單位，衛福部將整合兒少福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務，成立兒家署以作為兒童健康照顧的總窗口。

    此外，石崇良表示，兒童健康問題不只與醫療有關，還涉及家庭環境、飲食等，未來兒家署也會作為推動兒童相關健康政策的統籌單位，但預防接種業務仍會維持在疾管署，兒少醫療健保業務主責單位也會維持在原有單位。

    熱門推播