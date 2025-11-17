為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    認了有疏失！彰化4萬顆芬普尼蛋外流 縣府坦承「移動管制」未完備

    2025/11/17 10:41 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，造成外流的空窗期。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，造成外流的空窗期。（彰化縣政府提供）

    彰化縣4萬顆芬普尼蛋外流台中，引爆移動管制解除的空窗期話題，彰化縣政府今天（17日）表示，「解除移動管制」是因為動防所採樣送驗結果「未驗出」，依照動物用藥品管理法解除管制，但有關執行程序確有未完備與疏失之處，將進行檢討與懲處有關違失人員，並加強橫向溝通。

    動防所指出，文雅畜牧場啟動移動管制是在11月5日下午4時許接獲衛生局來文，得知文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，隨即在當天下午5點通知畜主進行移動管制，隔天並稽查採樣送檢。至於，解除移動管制的原因，則是11月7日接獲「未驗出」的報告，才會依照照動物用藥品管理法規定，在11月8日下午3時許解除管制。

    動防所強調，流入台中梧棲區龍忠蛋行，這是畜主在11月9日售出，但依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主必須取得解除移動管制之證明書文件才可上市，畜主是否有違反規定，則由檢調釐清責任，未來移動管制通知，改以文書通知為主，不再以電話通知。

    農業處長郭至善指出，針對芬普尼雞蛋的縣農政單位在抽驗與畜牧場管制部分，將就程序未完備與疏失進行檢討與懲處。

    郭至善強調，由於已封存雞蛋被列為證物，檢察官已同意可以進行銷毁，但必須先進行採樣流程，同時每天的採樣要予以保存，以方便日後查驗。縣府接到銷毀公文後，就會馬上進行25萬顆封存雞蛋的銷毀工作，全程將由檢調與農政單位共同清點、押運，並監督銷毀。

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，封存約25萬顆雞蛋將全數銷毀。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，封存約25萬顆雞蛋將全數銷毀。（彰化縣政府提供）

    彰化芬普尼蛋外流彰化時間軸。（彰化縣政府提供）

    彰化芬普尼蛋外流彰化時間軸。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，後又恢復管制。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，後又恢復管制。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，後又恢復管制。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，一度解除移動管制，後又恢復管制。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播