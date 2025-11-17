拓展AI金融國際商機 高雄隊參展 「新加坡金融科技嘉年華」

高雄市府帶領新創團隊前往新加坡「金融科技治理與創新研究院（RFI）」及 Remi Technology 參訪，就數位金融應用等議題交流，強化未來合作可行性。（經發局提供）

為推升高雄金融科技創新挺進國際市場，高市經發局率領民間企業，參與「新加坡金融科技節（SFF）」，為高雄持續茁壯的AI金融服務找尋國際商機。

經發局說明，這次出席廠商包括凱特納科技、喬睿科技、環球睿視、優利佳金融科技、永訊智庫五家進駐園區團隊，而本屆SFF吸引來自134國家與地區、逾65000名金融科技專業人士齊聚。

請繼續往下閱讀...

經發局長廖泰翔表示，高雄金融科技創新園區今年初成立，以「綠色金融科技」為主軸，結合高雄在數位與淨零雙軸轉型的城市基礎，打造金融創新應用的理想發展場域。

廖泰翔指出，5家團隊展現AI在金融永續領域多元應用，包括交易風險防護系統、影音辨識稽核、數據與合規整合平台、支援多國框架的ESG與碳盤查系統，及數位資產金庫與資安管理等；3天展期中，團隊與超過256組國際金融機構及投資人交流，並完成72場媒合，掌握國際最新趨勢並拓展合作機會，強化高雄金融科技創新能量。

此外，園區實證企業中國信託銀行與進駐廠商豪穎科技（Evercomm）於SFF展出的AI金融科技創新，獲新加坡金融管理局（MAS）選為年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。

經發局表示，透過SFF國際舞台，不僅深化與全球金融科技生態的連結，也有效提升城市品牌及金融科技創新園區的國際能見度。

參展團隊期間安排園區新創企業進行國際分享活動（圖為優利佳金融科技），與國際業者進行現場交流，展現高雄新創的國際競爭力。（經發局提供）

高雄新創團隊永訊智庫在展場攤位與國際業者互動交流，介紹金融科技創新成果。（經發局提供）

中國信託金控總經理高麗雪（左二）至台灣館與高雄新創團隊交流金融科技創新與合作機會。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法