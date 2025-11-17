芬普尼問題蛋延燒 石崇良揭擴大稽查規劃

衛福部長石崇良指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。（記者林志怡攝）

彰化文雅畜牧場多次檢出芬普尼問題蛋，移動管制期間仍有商品流入市面，甚至被民眾購買回家。衛福部長石崇良昨日表示，將自本週起增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生，今日進一步指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。

文雅畜牧場生產的多批雞蛋遭檢出農藥「芬普尼」殘留超標，產品遭移動管制、預防性下架，且釐清問題來源前，不得在市場流通。但台中市10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，同樣檢出芬普尼殘留超標，目前農政相關單位持續了解情況中。

石崇良指出，食藥署將針對市售蛋品擴大抽驗，但為避免廠商有任何準備，在一般情況下完成抽驗，比較能確認是否有問題存在，細節不會在今天公布，但後續會與農政單位合作，了解畜牧場過去的紀錄、飼養密度等，依據不同縣市的風險程度，設定抽樣方法與件數。

此外，日前多位專家、立委提到，格子籠雞的生存環境相當惡劣，雞隻容易有寄生蟲問題，擔憂不只一家畜牧場使用芬普尼等農藥殺蟲。石崇良表示，食藥署目前已規劃針對溯源碼編號為「C」的籠飼雞蛋為查核對象。

