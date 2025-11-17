為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    芬普尼問題蛋延燒 石崇良揭擴大稽查規劃

    2025/11/17 10:18 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。（記者林志怡攝）

    彰化文雅畜牧場多次檢出芬普尼問題蛋，移動管制期間仍有商品流入市面，甚至被民眾購買回家。衛福部長石崇良昨日表示，將自本週起增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生，今日進一步指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。

    文雅畜牧場生產的多批雞蛋遭檢出農藥「芬普尼」殘留超標，產品遭移動管制、預防性下架，且釐清問題來源前，不得在市場流通。但台中市10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，同樣檢出芬普尼殘留超標，目前農政相關單位持續了解情況中。

    石崇良指出，食藥署將針對市售蛋品擴大抽驗，但為避免廠商有任何準備，在一般情況下完成抽驗，比較能確認是否有問題存在，細節不會在今天公布，但後續會與農政單位合作，了解畜牧場過去的紀錄、飼養密度等，依據不同縣市的風險程度，設定抽樣方法與件數。

    此外，日前多位專家、立委提到，格子籠雞的生存環境相當惡劣，雞隻容易有寄生蟲問題，擔憂不只一家畜牧場使用芬普尼等農藥殺蟲。石崇良表示，食藥署目前已規劃針對溯源碼編號為「C」的籠飼雞蛋為查核對象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播