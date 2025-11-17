苗縣啟動行動方案因應美國關稅衝擊 將辦3場次創新輔導說明會

因應關稅政策帶來衝擊，苗栗縣政府不定期召開跨局處會議，請各局處依職掌持續蒐整中央最新政策、補助資訊，協助企業掌握第一手資訊。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府高度關注此次美課關稅可能對地方產業造成的影響，已於8月啟動「美課關稅-苗栗行動方案」跨局處運作機制，盤點縣內受影響企業情況，並整合各局處可提供的協助。預計於114年12月底前辦理三場「苗栗縣因應關稅衝擊之產業創新輔導與跨域研發政府資源說明會」，協助企業掌握第一手資訊，減少因資訊落差帶來的壓力。

苗栗縣政府指出，面對美國重啟關稅保護政策，行政院今年公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並編列特別預算，已於10月17日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入930億元，協助受影響產業及勞工因應，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、提升產業競爭力研發轉型補助及開拓多元市場爭取海外訂單等方案。

請繼續往下閱讀...

因應關稅政策帶來衝擊，苗縣府日前召開跨局處會議，請各局處依職掌持續蒐整中央最新政策、補助資訊及企業可申請的輔導措施，並建立固定回報與更新制度。縣府將以最快速度統整資料後對外發布，協助企業掌握第一手資訊，減少因資訊落差帶來的壓力。

苗縣府表示，已在官網設置「美課關稅-苗栗行動方案」專區，彙整金融、融資、稅務、出口拓展、研發補助、勞工協助等各項資源，使企業能「一次查詢、完整掌握」因應策略，提升在國際市場的彈性與競爭力。

此外，苗栗縣政府將於12月底前辦理三場「苗栗縣因應關稅衝擊之產業創新輔導與跨域研發政府資源說明會」，邀集工研院等相關單位共同說明融資、稅務、創新研發、管理升級與市場拓展等協助項目，協助企業快速找到有效做法，穩健面對挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法