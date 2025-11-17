溪湖24年一科建醮倒數微縮廟藝展日吸上萬人搶看「袖珍廟會」

彰化縣溪湖鎮鎮藝文館推出「溪湖傳藝風華—宗教文化暨微縮廟藝展」，將廟會的熱鬧場景栩栩如生地重現。（記者陳冠備攝）

彰化溪湖鎮將於明年1月舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，全鎮籌備氛圍已悄悄升溫。溪湖鎮藝文館率先推出「溪湖傳藝風華—宗教文化暨微縮廟藝展」，以精緻手工模型完整重現台灣廟會盛景，包括神尊、神轎、陣頭、排樓、煙火拖板車等傳統元素，開展一週以來每日吸引破萬人次參觀，成為地方最熱門的話題。

這場展覽由514亮點發展協會理事長楊竣傑發起，集結北中南共27間團體與眾多傳統工藝師傅聯手打造。走進展場，彷彿進入一個迷你的信仰世界，舉凡莊嚴的神尊、華麗的神轎、熱鬧的陣頭、高聳的牌樓，乃至於施放鞭炮的煙火拖板車，所有細節都以驚人的工藝比例縮小重現，讓民眾能細細品味台灣廟會文化的力與美。

展覽亮點之一，是將台灣知名宮廟的神轎等比微縮，包括苗栗白沙屯拱天宮的「粉紅超跑」與大甲鎮瀾宮的媽祖鑾轎，其精細程度令人嘆為觀止。此外，知名Youtuber蔡淘貴的作品也受邀參展，廟埕前兩台準備施放鞭炮的卡車，以及姿態生動的乩身，都做得維妙維肖，吸引許多民眾慕名而來。

縣議員劉珊伶觀展後感動地表示，這次展覽中可見許多年輕世代的創作者，他們用雙手延續傳統，用創意傳達信仰，將屬於這塊土地的文化以全新方式再現，這份投入傳承的精神令人備感欣慰。

楊竣傑表示，這不僅是一場展覽，更是一場心靈的洗禮與文化的盛宴，歡迎全國民眾攜家帶眷，來溪湖感受這份屬於土地的熱情與信仰的溫度。展覽自114年11月1日起，一路展至115年1月10日，地點在溪湖鎮藝文館，免費開放參觀。

現場展覽台灣知名宮廟的神轎等比微縮，包括苗栗白沙屯拱天宮的「粉紅超跑」與大甲鎮瀾宮的媽祖鑾轎，其精細程度令人嘆為觀止。（記者陳冠備攝）

知名Youtuber蔡淘貴的作品也受邀參展，廟埕前兩台準備施放鞭炮的卡車。（記者陳冠備攝）

這次微縮廟藝展集結北中南共27間團體與眾多傳統工藝師傅聯手打造。（記者陳冠備攝）

舉凡莊嚴的神尊、熱鬧的陣頭、高聳的牌樓，乃至於施放鞭炮的煙火拖板車，所有細節都以驚人的工藝比例縮小重現。（記者陳冠備攝）

