士林、北投早尖峰車況 北市議員實測「紅爆」

台北市議員林延鳳分享她今（17）日實測的士北交通截圖。（圖擷取自林延鳳臉書）

輝達海外總部將進駐台北市北投士林科技園區，當地多名議員提醒交通的提前規劃，避免再現內湖科技園區的交通噩夢；台北市議員林延鳳今早（17日）在網路社群分享3張她實測士林北投交通狀況的Google地圖截圖，「不是捷運紅線而是塞車紅爆」，呼籲台北市長蔣萬安正視士北民眾的塞車惡夢。

林延鳳說，她今天早上7點出門實測士林北投的交通狀況。往自強隧道、至善路塞爆，車流已超過東吳大學不見減緩。從天母往中山北路、北投往市區承德路中正路無一倖免。她提醒台北市長蔣萬安，不要只沉醉在輝達落腳北士科的喜悅，卻沒能力解決眼前士北民眾每天面對的塞車惡夢。

事實上，之前早有民眾反映，士林中正路一路延伸過自強隧道到大直、內湖，早晚都塞車，沿途還看到不斷有施工，經查主要是捷運北環段工程，但捷運局當時稱，監視器畫面顯示車流於綠燈時順暢，民眾感受壅塞主要是上下班尖峰時段車流量增加。不過，這樣的說法，顯然與民眾的感受有落差。

