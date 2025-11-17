充氣城堡倒塌釀1童受傷！廖偉翔聲明遭批：完全沒有道歉

「翔童樂馬戲團」由台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔（左二）服務處等單位協辦。（擷取自廖偉翔臉書）

台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔服務處等單位協辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，15日晚間在西屯安和公園舉行，一座2層樓高的充氣城堡因電線遭外力扯斷、插頭斷裂，瞬間洩氣坍塌，許多孩子當場跌落受驚，幸僅一名孩童輕傷、送醫後無大礙。事後廖偉翔也在社群發文回應，卻因未在第一時間表態道歉，而引發部分民眾不滿。

位於西屯安和公園的「翔童樂馬戲團」第二彈活動吸引大批親子同樂，15日晚間8點左右，充氣溜滑梯突然消風塌陷，家長急忙將孩子抱離，甚至造成一名孩童右腳擦傷及一名小朋友受驚。事後一名家長在社群發文控訴，才剛把孩子抱走3秒，整座城堡就倒了，形容宛如恐怖片《絕命終結站》情節。

對此，廖偉翔當晚在臉書發文說明，意外起因為電線遭外力扯斷，導致設備瞬間洩氣，並指出一名受傷孩童已檢查無礙、另一位受驚嚇的小朋友也由團隊協助安撫。他強調，已要求廠商加強設備保護、增加現場巡視人力，避免類似情況再度發生，並承諾若家長後續有疑慮可隨時聯繫服務處。部分支持者也湧入留言：「偉翔跟團隊辛苦了」、「優秀的偉翔立法委員加油」、「辛苦委員了」。

然而，部分家長與網友則批評廖偉翔整段聲明未直接道歉：「身為盧秀燕團隊的一員，這樣真的是正常發揮而已，完全沒有道歉，真的一模一樣」、「超扯的，要安排工作人員在旁邊顧，廠商也太爽，只顧賺錢不顧安全喔？倒掉的時候一堆小孩在最高點，超恐怖」、「委員辛苦了，謝謝你讓台中的爸媽小孩體驗到刺激的絕命終結站，我們下次不敢參加了」。

