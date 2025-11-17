第一批6000顆芬普尼蛋從洗選場直接攔阻封存 原因曝光了

彰化縣首批驗出芬普尼蛋，馬上就封存6000顆蛋。（彰化縣政府提供）

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中，引發溯源管制疑慮。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在全面攔阻15萬顆蛋之前，11月5日就直接從洗選場封存6000顆蛋，避免流出市面再追回！

葉彥伯指出，這次彰化縣文雅畜牧場芬普尼蛋事件會爆發，就是因為食品藥物管理署（以下稱食藥署）聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣府11月4日晚上被告知彰化縣送驗雞蛋的芬普尼超標，11月5日就啟動稽查。

而彰化縣被驗出芬普尼雞蛋的抽驗樣品來自一家小超市，衛生局根據溯源碼，直接找到洗選場，發現該廠同批號有6000顆蛋，立即封存，避免有疑慮雞蛋流入市面。

由於今年首件驗出芬普尼蛋的生產日期是10月23日，衛生局隨後擴大抽驗，在11月7日接到檢驗報告，發現該場在10月27日、10月30日、11月3日生產的雞蛋，都同樣出現芬普尼超標情況，先行通知9縣市下架回收。

而文雅畜牧場所生產的雞蛋，除了出貨給洗選場之外，其餘最主要就是供貨給台中市兩家蛋行，其中一家就是台中市梧棲區龍忠蛋行。

葉彥伯表示，第一次檢驗報告出爐，就先到洗選場封存文雅畜牧場的6000顆蛋，接著發現該畜牧場4批不同日期所生產的蛋，都有同樣情況，研判並非突然受到污染，而是有持續性的污染。由於洗選蛋的有效期限為一個月，決定採回溯到10月5日生產雞蛋都要預防性下架。

