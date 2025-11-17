冷空氣最先鋒位置曝！ 今晚起降溫冷到週四晨 低溫下探13度

冷空氣要來了，鄭明典揭目前冷空氣前線。（圖擷自鄭明典臉書）

東北季風開始增強，雲圖上可以看出冷空氣前緣逐漸接近，今（17日）苗栗以北到宜蘭一帶降雨逐漸增多，降雨的情況至少會持續到明天（18日）白天；今晚起開始明顯降溫，預估到明晨，中北部、東北部都市地區的低溫就會降到19-20度左右，空曠地區可能降到17-19度間，預估週三晚間到週四（20日）清晨溫度最低，中北部、東北部市區低溫預報也只剩下15-16度，空曠地區應該會降到13度以下。

前氣象局（署）鄭明典在臉書PO出雲圖表示，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸形排列成雲街，所以可以從從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣；目前可以看出冷空氣前緣已經來到東海，鄭明典也提醒，有可能在冷空氣到達前就先有雨。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今東北季風剛開始影響，白天降溫的幅度還不大，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫24-26度，台中以南還有花東地區高溫仍可到27-30度，南部地區應該還是會來到30度以上。今晚的降溫就會比較明顯，預估到明晨，中北部、東北部都市地區的低溫就會降到19-20度左右，空曠地區可能降到17-19度間，南部及花東都市地區低溫21-22度，空曠地區可能降到20度上下。

明溫度會再降低，苗栗以北到宜蘭白天的高溫只剩下19-20度左右，中部及花蓮、台東等地白天高溫也會降到23-26度，南部的高溫仍有26-28度或以上，南北之間的溫差會比較明顯的顯現出來，南來北往的朋友要特別注意。

明晚到後天清晨中北部、東北部都市地區低溫將會降到16-17度，空曠地區可能會降到13-15度左右，南部及花東都市地區低溫也會降到18~20度，空曠地區可能來到16~18度左右，同樣是很有感的降溫，可以看到中部往南的日夜溫差相當大，早出晚歸要特別注意。

週三晚間到週四清晨溫度可能會降到低點，中北部、東北部都市地區低溫預報也只剩下15-16度，空曠地區應該會降到13度以下，特別是有輻射冷卻作用的地方，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫17~19度，空曠地區也會降到15~17度左右，有幅射冷卻的地方會更低一點，雖然台北市的低溫預報還未達到大陸冷氣團等級，但也可能相差不遠，是很有感覺的涼意或冷意，還是要多加留意。

週四（20日）白天開始溫度才有略為回升的趨勢，後面一直到週末期間（22-23日）隨著天氣越來越好轉，整體溫度都是呈現逐漸上升的趨勢，尤其是白天的高溫會逐日升高，但是夜晚清晨的低溫就回升的比較慢，特別是郊外空曠地區，再搭配輻射冷卻作用，可能一直到週末假期各地空曠地區低溫都還有機會維持在17~20度上下。

