    首頁 > 生活

    花蓮客家媳婦災後重生 越南姊妹麵店光復飄香

    2025/11/17 09:22 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復大華村的曉慧麵店由客家媳婦越南新住民姊妹鄧氏眉（左）與吳虹娥（右）開心重新開幕。（李美玲提供）

    「我看到社區line群組有人分享麵店營業的消息，實在很開心趕快就跑來了！」，花蓮光復遭受923洪災後許多民生店家受到衝擊，大華村兩位越南新住民姊妹共同經營的麵店也慘遭洪水波及，在眾多善心人士支援下近日重新營業，好多老顧客回來，社區小吃店的開張讓光復重建工作逐步前進。

    「多麼希望家園與生活回到原來的樣子，多麼期待巷子口的早餐店亮燈，路邊的麵店飄出熱騰騰的香味。以前覺得有點吵鬧與雜亂的小吃店街道，現在是他最想念的家鄉景象。」，光復街道受到洪水破壞，許多街上過去日常小吃店家都還在整理，越南新住民姊妹吳虹娥與鄧氏眉分別是阿美族、客家媳婦，二人選在大華村開的曉慧麵店，這間麵店的組成就是一個光復多元族群的縮影。

    「我們已經50多天沒有工作沒有收入了，心裡很慌張，今天能夠重新營業真的很開心，心裡踏實許多」，客家媳婦鄧氏眉說，房東人很好，很快幫房子修好；吳虹娥說，嫁來台灣已經20多年，孩子也20歲了，大約9年前，跟好朋友鄧氏眉一起接下麵店，期望幫家中帶來一點收入，如果沒有客家朋友善心協力，其實連去哪裡買攤車、快速爐都找不到。

    長期投入鳳林社造工作、在此次協助麵店重新營業居中聯繫的李美玲說，光復災區重建之路漫長，曉慧麵店在客家善心人士支持下重新營業，帶來重建區的溫馨與希望。目前仍有許多財損慘重的店家，也在努力籌措重新開業的資金、支援與勇氣，期待公私協力，光復百工百業的店家是災區復原的重要目標。

    李美玲說，此次協助光復受災復原的志工行動，客家界不落人後，如新竹新埔褒忠義民廟特別召開董事會討論並通過捐款、海外客家社團領袖趁十月返台之際也號召捐款，客委會前主委楊長鎮前往光復多日當「鏟子超人」；客家委員會鄭香浩募集兩台冰箱；客家雜誌社經理張義品號召好友集資購買全新攤車、鍋爐等設備獲得九名友人響應。

    花蓮光復由越南新住民、客家媳婦經營的麵店也慘遭923洪水破壞。（吳虹娥提供）

    花蓮光復大華村的曉慧麵店由客家媳婦越南新住民姊妹鄧氏眉與吳虹娥開心重新開幕。（李美玲提供）

    熱門推播