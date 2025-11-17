為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從履行義務到守護生命 板橋動物之家榮獲績優社會勞動機構

    2025/11/17 09:23 記者羅國嘉／新北報導
    根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。（動保處提供）

    根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。（動保處提供）

    板橋動物之家與新北地檢署合作12年，以社會勞動制度串連動物照護與生命教育，不僅協助勞動人履行義務，也讓更多人因陪伴流浪動物而重拾責任與溫度。今年板橋動物之家獲法務部肯定，榮獲「績優社會勞動機構」殊榮。

    新北市動物保護防疫處指出，在板橋動物之家，社會勞動人可依個人時間排定服務，替代入監執行，兼顧工作與家庭之餘，也能以行動回應社會期待。

    社會勞動者林小姐分享，因家庭因素被分派至動物之家服務，起初對動物心存害怕，但在同仁與志工耐心照護下，她看見每隻動物的名字與故事，逐漸被感動。如今她已能主動照顧奶犬、奶貓，陪伴被棄養犬散步、協助受傷貓咪復健。完成勞動時數後，她更認養照顧已久的犬貓，並以志工身分持續回到園區服務。

    動保處長楊淑方表示，這份改變正是計畫推動的核心價值。根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。

    板橋動物之家站長徐愛明說，此合作不僅落實社會矯正制度，也是生命教育的延伸。近年園區積極改善傳統收容所「髒、吵、臭」的刻板印象，透過環境優化、提升動物福利與源頭減量措施，成功翻轉社會觀感，打造人與動物共善的友善空間。值得一提的是，許多社會勞動者完成時數後因認同理念而留任為志工，形成正向循環。

    動保處表示，新北持續推動「友善動物城市」政策，重視每一條生命，並持續提升收容、醫療與安置品質。期盼透過跨單位合作與社會力量的連結，讓街頭不再有流浪動物，讓每一隻毛寶貝都能找到幸福的歸宿。

    今年板橋動物之家獲法務部肯定，榮獲「績優社會勞動機構」殊榮。（動保處提供）

    今年板橋動物之家獲法務部肯定，榮獲「績優社會勞動機構」殊榮。（動保處提供）

    根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。（動保處提供）

    根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播