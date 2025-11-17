從履行義務到守護生命 板橋動物之家榮獲績優社會勞動機構

根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。（動保處提供）

板橋動物之家與新北地檢署合作12年，以社會勞動制度串連動物照護與生命教育，不僅協助勞動人履行義務，也讓更多人因陪伴流浪動物而重拾責任與溫度。今年板橋動物之家獲法務部肯定，榮獲「績優社會勞動機構」殊榮。

新北市動物保護防疫處指出，在板橋動物之家，社會勞動人可依個人時間排定服務，替代入監執行，兼顧工作與家庭之餘，也能以行動回應社會期待。

社會勞動者林小姐分享，因家庭因素被分派至動物之家服務，起初對動物心存害怕，但在同仁與志工耐心照護下，她看見每隻動物的名字與故事，逐漸被感動。如今她已能主動照顧奶犬、奶貓，陪伴被棄養犬散步、協助受傷貓咪復健。完成勞動時數後，她更認養照顧已久的犬貓，並以志工身分持續回到園區服務。

動保處長楊淑方表示，這份改變正是計畫推動的核心價值。根據統計，12年來已有上百位社會勞動者參與園區工作，包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護與社區宣導等項目，藉由親身投入重新學習責任、同理與關懷。

板橋動物之家站長徐愛明說，此合作不僅落實社會矯正制度，也是生命教育的延伸。近年園區積極改善傳統收容所「髒、吵、臭」的刻板印象，透過環境優化、提升動物福利與源頭減量措施，成功翻轉社會觀感，打造人與動物共善的友善空間。值得一提的是，許多社會勞動者完成時數後因認同理念而留任為志工，形成正向循環。

動保處表示，新北持續推動「友善動物城市」政策，重視每一條生命，並持續提升收容、醫療與安置品質。期盼透過跨單位合作與社會力量的連結，讓街頭不再有流浪動物，讓每一隻毛寶貝都能找到幸福的歸宿。

今年板橋動物之家獲法務部肯定，榮獲「績優社會勞動機構」殊榮。（動保處提供）

