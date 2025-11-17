為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    冷空氣南下明晚降溫 氣象專家點名觀察「台北站最低溫」

    2025/11/17 10:11 即時新聞／綜合報導
    林得恩指出，本週冷空氣南下、氣溫逐漸下降，明晚至週三是最冷時段，台北站最低溫度將是觀察重點。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報顯示，今天（17日）東北季風增強，各地天氣轉涼；明天（18日）中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週冷空氣南下、氣溫逐漸下降，明晚至週三（19日）是最冷時段，台北站的最低溫度將是觀察重點。

    根據中央氣象署數位科普網的說明，當台灣處於東北季風期，一般5至7天會有1次冷鋒通過台灣，使台灣氣溫下降並下雨，這種現象以台灣北部及東北部為最普遍。台灣西南部因位於中央山脈的西邊，東北風受地形阻擋，下雨機會遠較台灣東北部為少。

    林得恩今天上午在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，東北季風吹拂期間，當台北站量測到的最低溫度降至攝氏10度或以下時，台灣即受「寒流」或「寒潮」侵襲；台北站的最低溫度介於攝氏10度至12度（含12度）之間時，台灣則受「強烈大陸冷氣團」影響；台北站的最低溫度介於攝氏12度至14度（含14度）之間時，台灣即受「大陸冷氣團」影響。

    林得恩分析，所以今年入秋至今，台灣目前只受到東北季風的影響，「真正的冷氣團，都還沒正式下來」。本週這波冷空氣南下，就從明天開始降溫，最冷時段會落在明晚至後天（19日）；週四（20日）白天起，溫度就會逐漸回升。

