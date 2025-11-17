恆春半島追雙彗星 車城天文台半夜百人「追星」

車城天文台半夜百人「追星」。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島近日晚間化身「星空小鎮」，星空大使施世治率領民眾在車城海邊，成功捕捉兩顆稀有彗星C/2025 A6（Lemmon）與C/2025 K1（ATLAS），現場熱鬧非凡，民眾排隊輪流使用10公分折射式望遠鏡，施世治更準備25支雙筒望遠鏡，並以綠光雷射筆精準導引，讓大家輕鬆鎖定彗星尾巴在西北方低空閃耀。「這不是科幻電影，是真實的宇宙奇觀！」施世治興奮喊道。

活動從16日傍晚開始，海風徐徐、天空乾爽無雲，施世治還祭出2組深空天體智慧攝影器材，民眾只需用手機連線，就能拍下高解析彗星影像，現場一片驚呼聲。施世治強調，恆春半島光害低、視野開闊，是台灣追星首選地點，「這裡不只墾丁美景，夜晚的星河更讓人沉醉！」

夜幕降臨，眾人移師見晴天文台，施世治用主鏡帶領觀賞土星光環、天王星與海王星的藍綠色澤，細膩解說行星奧祕。隨後轉戰光害極低的車城國小操場，仰望秋季星空，銀河橫跨天際，短短時間內竟捕捉3顆流星劃過，民眾直呼「太幸運了！」施世治笑說：「這就是星空小鎮的魅力，隨手一抬頭，就是宇宙饗宴。」

清晨3點，追星熱潮再掀高潮，施世治帶隊追蹤C/2025 K1（ATLAS）彗星，整夜晴朗無雲，氣溫舒適，參與者從家庭親子到天文愛好者逾百人，施世治免費分享器材與知識，推廣「星空小鎮」概念，盼吸引更多遊客前來恆春體驗。

施世治呼籲，恆春半島擁有得天獨厚條件，未來將串聯在地民宿、餐廳，打造星空旅遊路線。「來這裡不只看海，還能追星、拍星、懂星！」他說，下一波彗星熱潮即將來襲，歡迎民眾把握機會，加入星空小鎮的宇宙冒險。

C/2025 K1（ATLAS）彗星。（車城天文台提供）

