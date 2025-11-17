水母、珊瑚等作為化妝品原料 台灣生技獲國際認證

台灣常見的小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，通過國際 INCI 認證。（記者葉永騫攝）

取自台灣常見的水母、珊瑚、小花蔓澤蘭花、赤道櫻草作為化妝品原料，屏東裕郡生技自主研發出的4項胞外體原料，近日通過國際INCI認證，為台灣生技跨入新里程碑，在整合研發後成產品後將能與國際競爭。

裕郡生技公司執行長吳裕仁表示，這次通過PCPC國際化妝品原料命名（INCI）的4項胞外體有仙后水母胞外體、珊瑚胞外體、小花蔓澤蘭花胞外體、赤道櫻草胞外體，裕郡採用自主打造的 BioExo Platform 技術系統，整合低溫純化、奈米分離以及活性功能分析，使四大胞外體能保有高穩定度與完整生物活性，涵蓋膠原促進、抗氧化調理、油水平衡、深層保濕等多項肌膚效益，具備高度商品化價值。

裕郡成功在海洋與植物兩大生態系中建立標準化胞外體分離流程，使不同來源的胞外體皆能維持結構完整與活性穩定，使胞外體真正能夠投入高機能保養品開發，並具備國際市場供應能力，科研成果已獲得國際正式認可，將來可以成為台灣品牌邁向國際的核心動能。

吳裕仁說，四大胞外體一次性通過國際命名，是台灣在天然生物胞外體技術上的重大突破，接下來，公司將加速與國際合作、專利布局、臨床驗證與原料商品化，使台灣在全球胞外體市場中占據更重要的位置。

取自台灣常見的水母、珊瑚、小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，與國際合作。（記者葉永騫翻攝）

