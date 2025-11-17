為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水母、珊瑚等作為化妝品原料 台灣生技獲國際認證

    2025/11/17 08:31 記者葉永騫／屏東報導
    台灣常見的小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，通過國際 INCI 認證。（記者葉永騫攝）

    台灣常見的小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，通過國際 INCI 認證。（記者葉永騫攝）

    取自台灣常見的水母、珊瑚、小花蔓澤蘭花、赤道櫻草作為化妝品原料，屏東裕郡生技自主研發出的4項胞外體原料，近日通過國際INCI認證，為台灣生技跨入新里程碑，在整合研發後成產品後將能與國際競爭。

    裕郡生技公司執行長吳裕仁表示，這次通過PCPC國際化妝品原料命名（INCI）的4項胞外體有仙后水母胞外體、珊瑚胞外體、小花蔓澤蘭花胞外體、赤道櫻草胞外體，裕郡採用自主打造的 BioExo Platform 技術系統，整合低溫純化、奈米分離以及活性功能分析，使四大胞外體能保有高穩定度與完整生物活性，涵蓋膠原促進、抗氧化調理、油水平衡、深層保濕等多項肌膚效益，具備高度商品化價值。

    裕郡成功在海洋與植物兩大生態系中建立標準化胞外體分離流程，使不同來源的胞外體皆能維持結構完整與活性穩定，使胞外體真正能夠投入高機能保養品開發，並具備國際市場供應能力，科研成果已獲得國際正式認可，將來可以成為台灣品牌邁向國際的核心動能。

    吳裕仁說，四大胞外體一次性通過國際命名，是台灣在天然生物胞外體技術上的重大突破，接下來，公司將加速與國際合作、專利布局、臨床驗證與原料商品化，使台灣在全球胞外體市場中占據更重要的位置。

    取自台灣常見的水母、珊瑚、小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，與國際合作。（記者葉永騫翻攝）

    取自台灣常見的水母、珊瑚、小花蔓澤蘭花、赤道櫻草可做為化妝品原料，與國際合作。（記者葉永騫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播