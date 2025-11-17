為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造校校有雙語課 竹縣啟動國小雙語學分班

    2025/11/17 08:26 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣為打造校校都有雙語課程，繼去年針對國中部分，今年也啟動國小雙語學分班以培訓雙語師資。（取自竹縣府官網）

    新竹縣為打造校校都有雙語課程，繼去年針對國中部分，今年也啟動國小雙語學分班以培訓雙語師資。（取自竹縣府官網）

    新竹縣打造縣內國中小校校都有雙語課程，繼去年培訓出國中雙語教學種子教師後，今年再跟國立台灣師範大學合作辦理「國小雙語增能學分班」，報名參加的24名學員不少是學校校長或教務主任，他們帶頭參與雙語教學的學習，最近剛結束了第1階段專業課程，啟動教學公開觀議課，透過說課、觀課、議課以及專家回饋，互相交流教學理念與策略，以及課堂實踐的經驗。

    縣長楊文科說，雙語教育不只是英語課而已，是希望從校長帶頭營造校園內全方位的雙語學習環境，讓孩子在自然情境中也能習慣使用英語。

    縣府教育局長楊郡慈說，前述第2屆雙語學分班24名學員歷經第1階段專業培訓課程後，第2階段就進行前述的「教學實踐公開觀議課」，於10月中率先由竹仁國小校長葉若蘭示範，將輪流執行到今年12月30日為止。至於公開觀議課的團隊則有：台灣師範大學教授林子斌、王力億，跟縣內多名雙語種子校長共同組成。

    她說，國小雙語學分班的開辦，象徵縣內雙語教育邁入全面扎根階段，期許這批學員能把所學實踐於課堂上，並帶動更多校長、老師們一起加入推動，朝縣內「校校有雙語課程」的目標邁進。

    英語教育資源中心召集人、勝利國中校長徐永明則說，雙語教育透過學分班與觀議課機制，促進教師專業交流，也把理論轉化為具體教學方式；等於當雙語教學有一天能成日常教學的一部分時，學生自然就能在生活中習慣使用雙語語言並表達想法。

