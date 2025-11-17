入秋「最強冷空氣」南下 吳德榮：氣溫下降、週三最冷

吳德榮說，今晨4時10分真實色雲圖（左）顯示，北部近海已有東北季風激起的厚實低雲。伴隨降水回波消長（中）。北海岸、東北部已有局部降雨（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（17日）各地天氣轉涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，入秋以來最強冷空氣開始南下，本週氣溫逐漸下降、轉濕冷，週三（19日）最冷需添加衣物。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部則有局部較大雨勢。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮稱，週三、週四（20日）迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖距離大陸冷氣團的強度仍有段差距，但氣溫相比上週降低不少。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，週五（21日）至下週日（23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、週六（22日）北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

