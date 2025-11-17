臭氣沖天！高雄燕巢知名月世界山坡變成「垃圾山」

高雄燕巢知名景點月世界周遭山坡地，遭人惡意傾倒高達數十噸的垃圾，造成現場垃圾堆積如山，惡臭難聞。（記者李惠洲攝）

高雄燕巢知名月世界山坡變成「垃圾山」！記者近日前往燕巢月世界拍攝極惡地形，騎車路過一處位於燕巢區麒麟巷山坡地，此時一股濃烈臭味「撲鼻襲來」，呼嘯而過後臭味立即消散，心中一股不安的感覺湧上心頭，山區怎麼會有如此臭味飄散，於是立刻將機車掉頭尋臭搜索，在一處有邊坡護欄旁的山坡地越靠近越臭，於是將目光視線往邊坡護欄下方一看，觸目驚心的畫面令人作嘔，大量垃圾堆積如山「臭氣沖天」，高達數十噸的垃圾，造成現場垃圾堆積如山，現場不只臭味四散，此時身旁已經開始有許多蒼蠅圍繞著我，現場「烏煙瘴氣」難聞至極，讓應有的月世界泥岩地形的美名此刻掉漆變一座「垃圾山」！

高雄知名景點月世界，範圍包含燕巢區、田寮區，屬於台灣西部泥岩惡地的一部分，該區域主要由泥岩組成，土質鬆軟，經雨水侵蝕後，形成鋸齒狀的山脊、雨蝕溝等特殊惡地形，非常受到許多遊客前往拍攝取景，是知名南部景點之一，其中還包含烏山頂泥火山自然保留區。

高雄前陣子才被爆出「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」，現在又被發現「燕巢垃圾山」，難不成是高雄新景點? 大量垃圾被惡意傾倒在山坡邊，導致現場「臭氣沖天」，不只破壞生態環境，更是造成環境汙染。

由於遭棄置的地點為燕巢月世界山坡地，地處偏僻沒有安裝監視器，加上是在一處上下坡路段，車輛呼嘯而過幾乎不會停留發現，記者實際用Google map回推影像，最後拍攝時間為2023年4月景象，當時此路段還只是雜草竹林，短短2年時已經成為垃圾山地，可見是近兩年此處才被惡意傾倒大規模垃圾在此。

此區無門牌、路標，只能附上座標供呼籲高雄市府單位、環保局應儘速清除並加強稽查防堵，安裝監視器來著手追查垃圾來源與不肖人士依法送辦。

燕巢月世界垃圾山定位點：22°48'16.8"N 120°24'18.4"E

高雄燕巢月世界周遭被人為蓄意傾倒大量垃圾，由於位置山坡隱蔽，不易被人發現，短短兩年時間垃圾堆積如山，快淹至路面。（記者李惠洲攝）

山坡上滿布大量棄置的家用垃圾、塑膠袋、繩子、瓶瓶罐罐等，引來許多蒼蠅在此寄生。（記者李惠洲攝）

高雄燕巢月世界周遭被人為蓄意傾倒大量垃圾，由於位置山坡隱蔽，不易被人發現，短短兩年時間垃圾堆積如山，快淹至路面。（記者李惠洲攝）

回推此路段在2023年4月前還是乾淨、無汙染的山坡地。（記者李惠洲翻攝）

高雄燕巢月世界是南部知名景點，現在被人惡意傾倒垃圾，讓人相當心痛。（記者李惠洲攝）

