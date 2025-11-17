本土語言教師調高鐘點費？ 教育部：持續通盤審慎研議

對於調整鐘點費，教育部說，因涉同一教育階段兼任及代課教師鐘點費支給基準之衡平性、地方政府財政負擔及教學現場實際狀況，需與地方政府達成共識將持續通盤審慎研議。（資料照）

國民黨立委柯志恩近日向行政院提出書面質詢表示，多數本土語教學支援老師仍以鐘點計酬、無寒暑假薪資與保障，若以國小教支老師為例，每節課鐘點費為336元，以每週上限20節課計算，每月僅有2萬6880元，明顯低於勞保月基本工資2萬8590元。教育部表示，將持續通盤審慎研議。

柯志恩指出，依據「國家語言發展法」，中央教育主管機關應培育國家語言教師，但實際上多數本土語教支老師仍以鐘點計酬、無寒暑假薪資與保障。依照現行規定，教學支援老師教學時間，於單一學校每週教學節數，以不超過20節為原則，每節課鐘點費分別為國小336元、國中378元、高中420元。

柯志恩指出，若以國小教支老師為例，每節課鐘點費為336元，以每週上限20節課計算，每月僅有2萬6880元，明顯低於勞保月基本工資2萬8590元。且學校時有要求教支老師無償指導競賽之情事，甚至將比賽指導綁入聘任條件。

對此，教育部指出，教學支援老師協助教學屬兼職性質，按節計酬，其部分時間工作屬性及計酬方式，與全職支領月薪人員有別，且基於同工同酬原則，其鐘點費與代課教師相同。

教育部說明，教學支援老師（原住民族語除外）鐘點費自民國95年至111年逐步調整，近期調幅為5％，較同時期軍公教調薪漲幅高，並與代課教師相同，國小為336元、國中為378元及高中為420元（原住民族語教學支援老師分別為360元、405元及450元）。

教育部表示，為提升教學支援老師授課意願，除鐘點費外，並依跨校授課數及學校類型不同，補助每學期交通費2000元至8000元，且於114學年度將跨校至偏鄉之教學支援老師交通費上限提高至1萬元。

對於調整鐘點費，教育部說，因涉同一教育階段兼任及代課教師鐘點費支給基準之衡平性、地方政府財政負擔及教學現場實際狀況，需與地方政府達成共識將持續通盤審慎研議。

