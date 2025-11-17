11/17 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨天宣布，將由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。（記者陳逸寬攝）

健保匡列249億 提升兒童照護 賴宣布將成立兒少及家庭支持署

七大工業國集團（G7）外長於十二日結束在加拿大尼加拉地區舉行的會議，並在會後聯合聲明中強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，對中國軍事擴張表達關切。

詳見台灣面臨少子女化威脅，且兒科相關醫事人力流失嚴重。總統賴清德昨天宣布，未來四年將投入一三五．六億元，續推「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，並由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。。

DeepSeek等5款中國AI語言模型 國安局示警 內容偏頗、有資安風險

生成式人工智慧（AI）語言模型近年快速發展，應用範圍廣泛。為維護國安及民眾個資，國安局依「國家情報工作法」，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合調查局、刑事局等單位，抽測中製生成式AI語言模型。結果顯示，相關產品普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險及內容偏頗問題。

高市早苗支持率攀升 「台灣有事」行使自衛權 日人贊同多於反對

日本首相高市早苗在國會表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，但共同社最新民調顯示，受訪者「贊成」加「傾向贊成」的比例達四十八‧八％，「反對」者則占四十四‧二％。

陸反制日本…海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領海內」巡航；民間交流方面，大陸政府也祭出一系列反制措施，繼呼籲大陸民眾避免前往日本後，昨日又發布留學預警，建議民眾謹慎規畫赴日留學。

衛福部將設兒少及家庭支持署 4年135億照顧兒童健康

為了照顧兒童醫療，解決少子化困境，賴清德總統昨天宣布，衛福部將組織調整，新增「兒少及家庭支持署」，作為專責兒童照護的行政機構，接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。這將是衛福部第六個署，部長石崇良盼明年立法院第一會期順利完成修法。

陸警告恐淪戰場 日籲元首對話

陸日情勢急遽升溫，大陸持續對日本發動文攻武嚇。大陸4艘海警船16日一早駛入釣魚台領海內維權巡航；教育部午後發布「留學預警」，稱赴日留學有風險，需謹慎規畫。《解放軍報》更撂狠話警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。為緩和緊張，《共同社》報導日方呼籲陸、日展開元首級對話。

台美約定不操縱匯率 股匯今有戲

台美14日首度發表匯率聯合聲明，引發新台幣匯率「解封」聯想。新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）14日盤後狂飆4角，為17日開盤的股匯投下未爆彈。法人指出，一旦重蹈今年5月初的新台幣暴衝走勢，除傳統產業外，包括擁有壽險業的金控均無法倖免，影響層面絕不僅限於匯市，央行、金管會今日都得繃緊神經。

