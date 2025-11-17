為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    入秋後最強冷空氣來襲！ 北台灣越晚越涼、夜間降至19度

    2025/11/17 06:48 即時新聞／綜合報導
    今日北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。（資料照）

    今日北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

    天氣方面，由於迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生。此外，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。

    清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區已出現能見度不足200公尺之狀況，駕駛朋友請注意路況安全，氣象署也在今晨5點5分發布濃霧特報。空氣品質部分，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（18日）、週三（19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些。低溫方面，中部以北、宜蘭及金門16至18度，南部、花東及澎湖18至21度，馬祖13至14度；高溫部分北部及宜蘭18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度，澎湖20至22度，金門19至20度，馬祖15至17度。

    週四（20日）、週五（21日）東北季風持續影響，北部、東北部及東部天氣較涼。中部以北及宜蘭在低溫部分約為15至17度，南部、花東地區也降到17至20度左右。週六（22日）、下週日（23日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 26 18 ~ 29 23 ~ 31 21 ~ 29

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

