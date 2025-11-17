平安鹽祭跋桮挑戰賽 小妹妹12聖杯獨得16萬8888元

南鯤鯓廟前的祈福鹽發送給排隊民眾帶回家保平安。（雲嘉南管理處提供）

2025鯤鯓王平安鹽祭16日傍晚在北門南鯤鯓代天府閉幕，兩天活動圓滿結束，經過隆重莊嚴的鹽祭三大科儀-請鹽、祭鹽、謝鹽，還有藝文展演、在地特色市集、跋桮挑戰賽與童玩體驗，總共吸引超過4萬6千名香客與遊客參與，現場人潮熱鬧滾滾。

兩天的跋桮挑戰賽延續高人氣，共吸引數萬名參與者角逐，外界關注的特別獎，最終由來自台南的11歲小妹妹，以連續擲出12個聖桮的成績驚喜奪得168888元。她表示這筆獎金預計用於繳交學費，這份心願，也讓鯤鯓王庇佑學子的美意，透過這份獎金傳遞出去。

16日下午的謝鹽儀式在井仔腳瓦盤鹽田舉行，現場聚集許多民眾一起參與感恩的儀式，由吳文進大法師帶領主禮官及百位民眾一起將鹽撒向鹽田、回歸大海，象徵返本還原，完成祈福循環。

南鯤鯓廟前的祈福鹽並發送給排隊民眾帶回家保平安，民眾用桶子、袋子裝滿祈福鹽歡喜回家。

