高雄運動中心夯 多區爭設

地方爭取台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」設立運動中心。（記者陳文嬋攝）

高雄市運動中心受歡迎，仁武區人口數突破10萬人，爭取設立運動中心，鳳山等3區人口數多，地方認為現有1座不敷使用，也爭設第2座運動中心。

市府表示，澄清湖旁推動全國最大12公頃運動休閒園區，將採公辦都更開發帶動球場升級，提供鳥松、仁武一帶民眾使用，未來將視現有運動中心營運情形，依土地可行性、交通易達性、需求急迫性、市府財政等條件納入評估，作為未來設立運動中心參考。

請繼續往下閱讀...

高雄人愛運動，市府規劃設立15座運動中心，已有鳳山、苓雅、大寮、左營、美濃、鹽埕、前金、岡山、前鎮區9座開放營運，三民、楠梓坑2座將於今年底完成，鼓山、路竹、小港3座預計明年完工，旗山可望2027年營運。

仁武、鳥松、梓官等區爭取設立運動中心，以仁武區人口成長快速，目前已突破10萬人；議員邱俊憲表示，鳥松、仁武區需要運動中心，地方需要立即可行的運動空間，鳥松區建議澄清湖棒球場旁運動專區完工前，先將前圓山聯誼會閒置的網球場、游泳池整修活化，作為過渡期運動場館。

另鳳山、三民、左營區人口數多，地方認為現有1座不敷使用，爭取設立第2座運動中心，以高雄最大行政區鳳山區為例，人口數超過35萬人最多，議員李雅靜要求增設立體式運動中心，建議鎮北、福誠、中崙、過埤4里公有地，提供市府現勘評估設置可能，並爭取捷運大東站聯開案設置銀髮族運動中心，搭配高齡醫療整合中心、托育中心，老少兼顧更樂活。

此外，地方也爭取台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」設立運動中心，台鐵委託顧問公司進行市場調查，評估周邊民營運動中心多，仍樂見業者投資；市府表示，台鐵若願意招攬運動廠商，市府也樂觀其成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法