永安漁港施工假日停車位少 議員：整平新生地設臨時停車場

永安漁港工程整修缺車位，市議員陳睿生建議利用新生地整平設臨時停車場。（記者李容萍攝）

桃園市政府推動「珍珠海岸計畫」，斥資1.15億元辦理新屋區永安海客園區遊憩環境優化統包工程，預計2027年1月竣工；施工期間，永安漁港南岸停車場自今年9月至12月底配合封閉，不少遊客反映假日前往遊憩，尋找停車位耗時掃興。新屋區唯一一席市議員陳睿生建議，漁港旁有一塊新生地建議整平做為停車場。

對此，市府農業局長陳冠義回應表示，永安漁港北岸填築的新生地，目前配合環評計畫，仍在持續進行環境監測，目前尚無法做為停車場規劃使用；因為新生地是海砂回填，新生地仍需評估含水量、鹽分與地基安全，後續會納入整體規劃研議做為停車場使用的可能性。

陳睿生指出，觀光旅遊局評估永安漁港南岸受到漁具倉庫地阻擋，把永安漁港最美的夕陽及海景遮擋，透過本案工程，優先將漁具倉庫拆除、重新規劃停車場，調整整體景觀設施配置，也方便民眾直觀最美的夕陽及海景，地方樂觀其成。

由於接獲許多遊客抱怨永安漁港假日停車不易，陳睿生認為，永安漁港旁有一塊新生地，是港區疏浚時把淤積砂石回填後形成的土地，前半段已填築多年，又緊鄰永安海螺文化體驗園區，在目前缺乏停車空間狀況下，條件很適合做停車場。

他建議，先針對已完成的海埔區塊做安全與地質評估，若可行就優先整平規劃停車場，先紓解港區假日停車壓力；另已向相關局處提出台61線橋下空間活化利用，即便永安漁港整體優化工程全部完工，當地停車位「永遠不嫌多」。

