普發1萬釀兩代戰爭！醫師提醒：親子須溝通 找折衷方案

小心普發1萬現金釀兩代戰爭！醫師提醒：親子間須溝通、找出折衷方案。（記者李容萍攝）

政府普發1萬元首批「登記入帳」本月12日入帳，「ATM領現」則於明（17）日開跑，精神科醫師林博臨床觀察，近期門診發現有不少家庭因這筆1萬元與青少年子女鬧翻，父母覺得小孩錢是他們的，但小孩自我意識強、覺得父母侵犯其財產權，兩代價值觀不同，建議親子間須溝通、找出折衷方案。

桃園市聯新國際醫院精神科主治醫師林博指出，近期普發1萬元現金成熱門話題，13歲以上由本人自行領取，未滿13歲則由父母或監護人代領，意外凸顯部分家庭「兩代價值觀的不一致」。傳統觀念下，父母認為辛苦養育孩子，且子女未成年，這筆錢子女應當聽從父母安排；然而，青少年自我意識強烈，早已透過ChatGPT等AI軟體查完各項資訊，認為自己的人權和財產權遭到侵犯。許多青少年在學校與同儕討論並規劃了這筆錢的用途，一旦父母要求拿走，期望落空，極易導致情緒崩潰。

請繼續往下閱讀...

林博認為，對於這些個案，臨床上醫師會先分別了解父母、孩子的立場，接著讓親子進行對談，透過溝通各退一步。他分享，成功的案例是3分之1孩子自主使用、3分之1與父母共同討論、剩下3分之1建議父母給孩子做投資；或是親子3、7分，7成孩子自主使用，剩下3成交給父母。

林博提到，13至18歲年齡層雖有自主規劃財務能力，但日常學費、生活費仍須由父母提供。普發現金若造成家庭失和，並非大家所樂見，「時代正在改變，這是不可逆的」，若家長觀念未能與時俱進，就容易引發兩代戰爭，最後兩敗俱傷，他建議，親子間應互相溝通，找出折衷方案，才不會有損政府普發現金的美意。

