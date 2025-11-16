週一北東地區轉雨降溫 晚間掉到20度以下

週一全台天氣逐漸轉涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。（資料照）

週一（17日）東北季風增強，桃園以北及宜蘭，晚上會降到19至20度，其他地區早晚低溫19至22度；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率。

中央氣象署預報，週一迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區降雨機率也高，至於竹苗及花蓮也會有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲到晴。

溫度方面，週一東北季風會比過去幾波來得強，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19至20度，晚歸的朋友建議多添加衣物，至於其他地區白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

天氣風險公司指出，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19至23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17至19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15至16度，中南部低溫16至18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，各地低溫才會以每天1度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17至18度，中南部高溫大概還有21至24度。

紫外線指數方面，週一除了「基隆市」為低量級；其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週一東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積，晚起東北風可能挾帶微量境外移入影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

