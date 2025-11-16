新北攜手紳士協會打造防暴社區網 宣導「敬老護老不虐老」

中華民國紳士協會各分會今以行動劇演出隱形暴力。（新北市社會局提供）

中華民國紳士協會今於新北市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會，各分會以行動劇呈現老人受暴的新興樣態及防治觀念，生動貼近生活，個人組由林口分會奪冠，團體組冠軍由新店分會拿下；新北市副市長劉和然頒獎致詞說，新北市持續從社區扎根防暴意識，感謝防暴宣講師與志工長期在社區推動防暴教育，一同向暴力說不。

新北市府今年將「老人保護」列為宣導主軸，在全市29區推動系列活動，此次競賽，個人組的三重與蘆洲分會分別獲得2、3名，新店、汐止、永和分會獲佳作；團體組由鶯歌、泰山分別獲得2、3名，佳作由三重、汐止、永和分會獲得，各隊以活潑表演傳遞防暴理念，受評審讚許。

劉和然表示，社區防暴是一份默默做，但非常重要的工作，尤其男性遭虐比率漸增，絕非單一性別、個人才會遭到暴力對待，感謝紳士協會志工與友善家庭大使，多年來陪伴市府推動防暴與老人保護，目前共有102位社區防暴宣講師，深入各區社區、學校、關懷據點及偏區，讓「不隱忍、不縱容、不沉默」等防暴觀念，帶入民眾日常，他強調，要顧好市民，除了市府努力，也需靠民間力量共同支持。

社會局長李美珍表示，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心與紳士協會合作超過9年，累計超過1000場宣導、逾21.3萬人受益，是市府推動初級預防的重要夥伴，今年觀摩會請多位專家評審，參賽分會以創意劇情呈現老人照顧壓力、啃老、漠視與經濟控制等常被忽略的暴力樣態，提醒民眾若遇家暴疑似情況，可及早撥打113，緊急狀況可撥110。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北市副市長劉和然與中華民國紳士協會志工、友善家庭大使合影。（記者黃政嘉攝）

新北市今年將「老人保護」列為宣導主軸，在全市29區推動系列活動。（記者黃政嘉攝）

