新竹冬日童樂會登場 麵包超人與親子歡樂迎冬

新竹市政府「新竹冬日童樂會」今在北大公園熱鬧開幕。（市府提供）

為打造別具特色的冬季竹塹城風貌，新竹市政府首次推出「新竹冬日童樂會」今在北大公園熱鬧開幕，首屆冬日童樂會特別邀請家喻戶曉的日本人氣角色「麵包超人」擔任活動代言現身新竹市與大家見面。「麵包超人」和「細菌人」一同為活動揭開序幕，希望以「溫暖、歡樂」為核心主題，陪伴市民與遊客在冬季共享美好時光，留下難忘回憶。

活動首日於北大公園舉辦「麵包超人見面會」，緊接著安排小朋友最喜愛的「麵包超人電影—樂波莉與暖呼呼禮物」放映會，讓粉絲能近距離感受麵包超人的魅力。活動在新竹東門城廣場設置全台首座、高達6米的「麵包超人」大型氣模遊具。即日起至30日每日17時至21時開放，限定10歲以下、身高130公分以下的小朋友入內體驗。孩子們可在彈跳床上盡情玩樂，感受滿滿童趣，也成為市民拍照打卡的新熱點。

城銷處說明，今年的冬日童樂會以「親子同樂」為核心，除了東門城的6米高氣模遊具設施為台灣首度展出外，現場還規劃一系列親子互動活動，包括AR互動科技與主題裝置拍照區等，讓大小朋友都能盡情享受冬日歡樂。

新竹東門城廣場設置全台首座、高達6米的「麵包超人」。（市府提供）

