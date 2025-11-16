努力陪讀看不到成果媽媽「心態崩了」 網友：妳跟孩子都需要放鬆

亞洲社會普遍高度重視學業表現，不少小孩從小就被家長安排各種課後補習。（情景照）

亞洲社會普遍高度重視學業表現，近期就有一名家長分享自身困惑。她表示，孩子就讀雙語私小二年級，過去成績表現穩定，常常名列前茅，但最近考試表現卻一落千丈，成績都落在不及格區間，讓她對小孩的課業十分擔憂，即使努力陪讀仍出現低分，更感受挫。不少網友看到後紛紛留言安慰，表示「小時候成績完全不準」，應該給小孩更多關愛而非壓力。

一名母親在Dcard上發文表示，自己與丈夫學生時期成績都不差，丈夫是一名醫師。她平常也投入大量時間協助孩子複習，深知每個孩子的學習節奏不同，也不希望把壓力加諸在孩子身上，但看到努力後仍出現低分，難免感到挫折，心情一時難以釋懷。

不少網友看到後紛紛留言安慰，認為孩子年紀還小，偶爾成績不理想並不代表問題嚴重，「小二拿到不及格很正常」、「別太逼迫他，小孩這年紀注意力本來就不穩」、「比起分數，快樂成長更重要」、「先問自己為什麼那麼在意成績」。

也有人提醒，應該從「為何寫不完」著手思考，「不是不會，是來不及，那原因是什麼？」、「題目太多？或只是他速度慢？要先找出瓶頸」、「要先了解狀況，才能真正幫到孩子」。

