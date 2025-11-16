《不可能的任務：動物版》小蛇高速公路趴車狂甩頭 網：快變雨刷

車輛高速行駛下，蛇頭被強風吹得東倒西歪、不斷左右擺動。（脆友kfcmkiki提供）

家住桃園龍潭的民眾，日前開車行駛國道3號苗栗苑裡路段，車頭竟鑽出一條小蛇，在車輛高速行駛下，蛇頭被強風吹得東倒西歪、不斷左右擺動，車主將影像PO網詢問遇到此狀況的機率有多大？引發網友「歪樓」熱議，不少網友甚至PO上鳥兒、蟑螂、毛蟲於引擎蓋或前擋風玻璃的影像，成了「不可能的任務」動物版。

原PO在Threads發文並附上影像表示，「在高速公路開到一半，牠就蛇出來了，搖了大概3.5分鐘，就不見了。請問開車開到一半有蛇出來跳舞的機率有多大？牠現在應該是被我甩掉了吧？應該不會忽然鑽到引擎室裡吧？」

影片中，可見一條小蛇於車頭冒出，在車輛高速行駛下，蛇頭被強風吹得東倒西歪、不斷左右擺動，引發網友熱烈回響。留言「喔喔喔喔～盡情搖擺」、「一樣是車 為什麼妳的比較歡樂」、「蛇行欸」、「快變成雨刷了」，不少網友甚至PO上鳥兒、蟑螂、毛蟲於引擎蓋或前擋風玻璃的影像。

